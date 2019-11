Osnabrück . Eine – leider – oberflächliche Dokumentation über Tina Turner ist in der Reihe "ZDF-History" zu sehen. Passend zum 80. Geburtstag der Sängerin am 26. November 2019.

Manche lieben ihre Songs, andere können sie nicht ausstehen. Aber man mag von Tina Turners Musik halten, was man will: Der Lebensweg der Sängerin ist beeindruckend. Zum 80. Geburtstag von Anna Mae Bullock – so ihr eigentlicher Name – am 26. November 2019 zeigt die Reihe „ZDF History“ eine Dokumentation über die Sängerin. Der Film ist allerdings weniger beeindruckend, vieles ist hinlänglich bekannt, oft ist er reißerisch und leider auch oberflächlich.

Bewegendes Leben

An Tina Turner ist vieles spannend: Als Kind war sie von der Mutter nicht gewollt, sie wuchs in einer rassistischen Umgebung auf. Sie wurde vom Vater ihres ersten Sohnes verlassen, ihr Mann Ike Turner misshandelte sie. Aber die Sängerin kämpfte gegen das alles an, entwickelte eine Disziplin, die sie stützte. Sie wurde Buddhistin. Sie brillierte mit verschiedenen Musik-Stilen und schaffte es an die Spitze des Musikmarktes.

Mag sein, dass 45 Minuten zu kurz sind, um all das tiefgehend zu berücksichtigen. Aber dann auch noch Informationen über das Leben und Scheitern von Ike Turner einzubauen, ist verplemperte Zeit. An vielen Stellen greift die Dokumentation auf den Film „What`s love got to do with it“ von 1993 mit Angela Bassett in der Hauptrolle zurück. Der war sehenswerter.

Bewertung: Vier von sechs Sternen



Die Dokumentation im TV

„Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin." ZDF, Sonntag, 17. November 2019, 23.55 Uhr.