Osnabrück. In der neuen Reihe "Erzgebirgskrimi" spielt die reizvolle Landschaft neben Stephan Luca und Teresa Weißbach eine Hauptrolle. Dabei ist "Der Tote im Stollen" (Samstag, 9. November 2019, 20:15 Uhr, ZDF) eher konventionell geraten

Wieder ein neuer Krimi mit neuen Ermittlern in einem Umfeld, das laut ZDF „in fiktionalen Filmen bisher stiefmütterlich gemieden wurde“. „Crime and Nature“-Filme seien schon lange ein Erfolgsrezept im Sender. Jetzt komme also das Erzgebirge zum Tragen und „spiele sozusagen eine Hauptrolle“. Dieses Mittelgebirge in Sachsen und Böhmen mit seinen Sagen, Mythen und Legenden liefert die durchaus eindrucksvolle Kulisse für einen konventionellen Krimi.



In einem alten Stollen wird der Bergbauprofessor Dr. Hellmann von Försterin Saskia (Teresa Weißbach) tot aufgefunden. Ein Fall für Ralf Adam (Stephan Luca) und seine Assistentin Karina Szabo (Lara Mandoki). Die Ermittlungen zeigen, dass es im Erzgebirge wohl größere Vorkommen von Lithium gibt, ein für die Herstellung von Handys unerlässlicher Rohstoff. Für den Mord an Hellmann gibt es somit einige Verdächtige.

In dem neuen Ermittlerteam setzt vor allem Szabo mit ihrer frisch-frechen Art die Akzente, während der aus der Hauptstadt kommende Adam sich erst an das neue Umfeld gewöhnen muss. Die Episodenbesetzung mit Hansjürgen Hürrig und Andreas Schmidt-Schaller kann sich sehen lassen und die Geschichte ist durchaus reizvoll. Eine Krimipremiere, die solide Spannung in einer reizvollen Landschaft bietet.

Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen

Samstag, 09. November 2019, 20.15 Uhr, ZDF

Vier von sechs Sternen