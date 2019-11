Osnabrück. Im Rahmen der ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ will das Moderatoren-Duo Ariane Alter und Sebastian Meinberg einen ungewöhnlichen Weltrekord aufstellen. „Der 72-Stunden-Weltrekord – Das schaffst du nie!“ heißt es von Dienstag live ab 17.30 Uhr bis Freitag bei ARD-alpha und im Internet.

Ariane Alter und Sebastian Meinberg gehören jener jungen Generation Bewegtbild-Moderatoren an, die zwar ständig vor der Kamera stehen, aber kaum noch im klassischen Fernsehen zu sehen sind. Dafür umso häufiger im Internet. Insbesondere bei funk, der jugendlichen Online-Plattform von ARD und ZDF, deren Inhalte auch bei YouTube gestreamt werden.

Alter, die nach eigenen Angaben bereits als Neunjährige den Berufswunsch Moderatorin hatte und Meinberg, der schon als Schüler Artikel für die Münstersche Zeitung schrieb, dürften älteren Zuschauern kaum bekannt sein. Aber in der U-30-Zielgruppe haben sie längst eine große Fangemeinde.

Vor allen Dingen ihr Format „Das schaffst Du nie!“, für das die beiden mal einsam, mal gemeinsam in sogenannten „Challenges“ ihre inneren Schweinehunde überwinden müssen, erfreut sich großer Beliebtheit. Dafür kraxeln die beiden schon mal auf einen Vulkan, um Eier zu kochen. Oder versuchen im Regenwald 1000 Bäume in 24 Stunden zu pflanzen. Auch ein spontaner Marathon und 24 Stunden Radfahren gehörten bereits zu den Herausforderungen. Wobei sich die Frage stellt, ob so etwas tatsächlich ohne Vorbereitung funktionieren kann.

„Ja!“, antworten Alter und Meinberg im gemeinsamen Gespräch mit unserer Redaktion wie aus der Pistole geschossen. Aber das alles habe einen hohen Preis. „Nicht nur körperlich, sondern auch emotional“, betont Alter. Dabei betreibe sie eigentlich gar keinen Sport. „Aber wenn ich etwas anfange, dann möchte ich es auch durchziehen. Ich glaube, der Körper kann alles schaffen, wenn der Geist da mitmacht“. Außerdem sei es doch wirklich nicht hinnehmbar, auf halber Strecke aufzugeben. Dann habe man ja all die Strapazen davor vollkommen umsonst auf sich genommen!

Die längste Talkshow der Welt

Jetzt steht sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Meinberg vor der wahrscheinlich größten Herausforderung in ihrem Leben. Im Rahmen der ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ wollen die beiden im Rahmen von „Das schaffst Du nie!“ die längste Talkshow der Welt moderieren. 72 Stunden nonstop nach den strengen „Guinness World Records“-Regeln. Ohne richtigen Schlaf und längere Pausen müssen mindestens 40 Minuten pro Stunde getalkt werden. Der bisherige Rekord, 70 Stunden und fünf Minuten, stammt von zwei Moderatorinnen des syrischen Staatsfernsehens.

Aber wer ist überhaupt auf diese Idee gekommen? „Der Anstoß kam von mir“, verrät Meinberg und umreißt kurz den Hintergrund. Nachdem „Puls“, das junge Programm des Bayerischen Rundfunks, Ende 2017 im linearen Fernsehen abgesetzt und ins Internet verlagert wurde, sei die Idee zum Weltrekordversuch bei einer feuchtfröhlichen Abschlussfeier entstanden. „Dort“, so Meinberg, „haben wir im Kollegenkreis den Entschluss gefasst, irgendwann kommen wir zurück ins Fernsehen und hören einfach nicht mehr auf zu senden. Was sollen die dann machen? Und so kam eins zum anderen“.

Anzeige Anzeige

"Wie 'Big Brother' mit Inhalt"

Was nun konkret auf das Moderatoren-Duo zukommt, wissen die beiden nicht. Auf keinen Fall eine normale Talkshow. „Eher so etwas wie 'Big Brother' mit Inhalt“, vermutet Meinberg. Schließlich „läuft das im Rahmen der ARD-Themenwoche 'Zukunft Bildung' und ist natürlich auch ein großes Fernsehexperiment. Da sollen trotz des unterhaltsamen Rahmens dann natürlich auch Inhalte vermittelt werden. Es kommen nicht nur prominente Bands, Comedians und Schauspieler, sondern auch Wissenschaftler, Forscher und Menschen, die sich engagieren“.

Etwas unglücklich erscheint dabei die festgelegte Startzeit um 17.30 Uhr. „Das ist biorhythmisch eine Katastrophe!“, beschwert sich Alter. „Vielleicht versetze ich mich in einen künstlichen Jetlag? Es wird schwer“.

Auch ihr Kollege Meinberg hat kein Rezept, wie man sich auf so ein Experiment vorbereiten soll. „Wir haben die letzten vier Tage davor quasi frei, können uns also körperlich darauf vorbereiten“, sagt er. „Aber wahrscheinlich schaue ich trotzdem vorher ganz normal Fußball und versuche, mich gedanklich zu entspannen“.

„Der 72h Talkshow-Weltrekord – Das schaffst du nie!“. ARD-alpha, nonstop von Dienstag, 12. November, 17.30 Uhr bis Freitag, 15. November.

Online 72-Stunden-Livestream im „Das schaffst du nie!“-Kanal bei YouTube sowie im „ARD-alpha“-Kanal bei YouTube.