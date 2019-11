Berlin. Mit der kolumbianischen „Panela“ stellt „Die Höhle der Löwen“ eine Alternative zum Zucker vor. Wir testen, ob es schmeckt.

In der vorletzten Ausgabe der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ (Dienstag, 5. November, 20.15 Uhr) stellt Anna Elisabeth Segovia ihre „Panela“ vor. Den Vollrohrzucker lässt die 32-Jährige in Kolumbien von Kleinbauern produzieren; einerseits, um ihre Heimat nach dem Friedensschluss mit der Guerilla zu unterstützen. Und andererseits, um deutschen Verbrauchern eine gesündere Alternative zum raffinierten Zucker anzubieten.



Was ist die Panela aus der „Höhle der Löwen“?

Zucker kostet fast nichts. Und für Kunden von Bioläden gibt es ihn längst auch in Braun. Was soll man daran noch verbessern? Das fragen auch die Investoren, denen Anna Elisabeth Segovia in der „Höhle der Löwen“ ihre Panela präsentiert: Bio-Vollrohrzucker aus Kolumbien. Sie stammt selbst aus dem Land, in dem ihr eigener Großvater noch Zucker angebaut hat. Panela, in Deutschland ein kaum bekanntes Nischenprodukt, ist in Lateinamerika ein Grundnahrungsmittel. Und anders als der raffinierte Zucker, sei er weiß oder braun, enthält die Panela noch Mineralstoffe und Vitamine. So erklärt es die Gründerin, die vom Endverbraucher 3,49 Euro für das Pfund verlangt – und von den Löwen 200.000 Euro für ein Viertel ihres Ein-Frau-Unternehmens.

Der Test: Wie schmeckt die Panela de Cana?

Die Vox-Investorin Dagmar Wöhrl erinnert der Geschmack an Karamell. Recht hat sie, leicht malzig kann man ihn auch finden. Der Vollrohr-Zucker, verspricht Segovia, lässt sich auch zum Backen verwenden. Ich probiere es mit einem Apple Crumble. Der Teig fühlt sich genauso an wie bei normalem Zucker, wird aber deutlich brauner. Für mich kein Problem: Mein Apfelkuchen wird sowieso immer zu dunkel; irgendwas stimmt mit dem Ofen nicht. Gut schmecken tut er trotzdem. Dass ich im fertigen Crumble noch einen Unterschied zum Raffinade-Zucker wahrnehmen würde, wäre allerdings eine Lüge.

Dafür habe ich das behagliche Gefühl, ein so essenzielles Grundnahrungsmittel wie Kuchen wieder ein bisschen gesünder gemacht zu haben. Bin ich bereit, dafür mehr Geld auszugeben? Schwer zu sagen. Bei einem Pfundpreis von 3,50 Euro kostet mich die Panela im Kuchen 70 Cent. Das kann ich mir leisten. Andererseits ist in meiner Küche der Platz knapp. Ob ich noch ein Produkt zwischen all die Trockenfette, Bitterstoffe und Schlafpillen quetsche, für die mich „Die Höhle der Löwen“ Woche um Woche begeistert, ist deshalb zweifelhaft.

Das Rezept: Apple Crumble mit Panela

Wer meinen Apple Cumble nachbacken will: Ein Pfund Äpfel würfeln und in einer Auflaufform verteilen. (Ich lasse die Schale dran. Sieht hübscher aus.) 175 Gramm Mehl, 100 Gramm Panela und 100 Gramm Butter zu einem Streuselteig verkneten und über das Obst streuen. Bei 200 Grad in den Ofen schieben, 20 bis 30 Minuten durchbacken und rausnehmen, kurz bevor es so dunkel ist wie auf meinem Bild.

