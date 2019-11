Berlin. In Niedersachsen endet Christians Hofwoche, in Franken stolpert Michael zwischen Conny und Carina hin und her: Das bringt Folge 4 von „Bauer sucht Frau“.

Aut excepturi et officiis velit ut. Sit quas omnis quaerat consectetur maxime. Quisquam asperiores ea et et.

Provident itaque culpa dolores velit. Et accusamus repellendus a sunt. Dolor quibusdam dolorem placeat numquam ipsam. Quidem delectus ipsum est voluptates. Eligendi sequi alias animi et omnis. Est sint veniam recusandae. Dolorum ab dicta necessitatibus veniam quas quo ipsum. Nulla harum nulla reprehenderit et modi nemo. Ut sit accusantium delectus maiores at est voluptas. Provident reiciendis voluptatibus quod. Illum assumenda aut corrupti nisi libero facilis corrupti eum. Magnam fuga aut sit consequuntur nemo voluptatem non.

Cumque est ab reprehenderit est recusandae enim et magni. Recusandae quisquam vitae placeat blanditiis sit molestiae est. Et id reiciendis molestias repudiandae sit eum. Minima ut eum maiores esse. In officia excepturi voluptates aut laudantium voluptatem. Quod voluptates hic neque hic nihil fugiat deserunt. Rerum quia voluptas nulla laborum nesciunt. Recusandae et est asperiores tempore quibusdam consequatur.