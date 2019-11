Osnabrück. Etwas unausgegoren, aber unterhaltsam: Für die vierteilige ProSieben-Reihe „Fahri sucht das Glück“ dufte Schauspieler Fahri Yardim eine kleine Weltreise unternehme. Zu sehen auf ProSieben ab Montag, 4. November, um 22.10 Uhr.

Wenn ein Schauspieler als unberechenbar gilt, ist das aus Sicht eines Regisseurs Segen und Fluch zugleich: Segen, weil er immer für Überraschungen gut ist; und Fluch aus dem gleichen Grund. Die Einschätzung stammt von Christian Ulmen, und sie gilt seinem Freund und Kollegen Fahri Yardim, mit dem er seit einigen Jahren „jerks.“ (ProSieben) dreht, eine improvisierte Comedy-Serie, die gelegentlich brillant, mitunter aber auch bloß banal ist; und sehr oft sehr pubertär. Kein Wunder, dass es in der ersten Episode von „Fahri sucht das Glück“ ziemlich viel um Sex geht. In der der ProSieben-Reihe reist der Hamburger durch die Welt, um sich mit verschiedenen Glückskonzepten zu beschäftigen. Entscheidender als das Suchen und Finden des Glücks sind jedoch zumindest aus Sicht der „jerks.“-Fans ganz andere Fragen: Ist Yardim auch ohne seinen Kumpel Ulmen witzig? Und wie steht’s mit der Unberechenbarkeit?

Zumindest im ersten Fall lautet die Antwort ja; das hat der vor allem durch seine Rolle an der Seite von Til Schweiger im Hamburger „Tatort“ bekannte Schauspieler in vielen Filmen bewiesen. Allerdings sind die Fragen falsch gestellt, denn die Reihe soll nicht komisch sein. Es handelt sich zwar nicht um eine Dokumentation im klassischen Sinn, weil Yardim kein Journalist ist, aber der Ansatz ist absolut ernst gemeint. Vor vierzig, fünfzig Jahren hätte „Fahri sucht das Glück“ das Etikett „New Journalism“ bekommen, denn ähnlich wie die Arbeiten von Autoren wie Jack Kerouac oder Hunter S. Thompson sind die vier Folgen von einer radikalen Subjektivität geprägt: „Fahri Yardim ist mein Name. Ich bin Schauspieler und stecke in der Krise.“ Deshalb schließt sich auch der Kreis zu „jerks.“, denn da spielt Yardim ebenfalls sich selbst. Eigentlich sollte er glücklich sein: „Karriere, Familie, Kinder, alles wunderbar“; aber irgendwas fehlt. Daher hat er sich aufgemacht, um in der weiten Welt das Glück zu suchen.

Mehrere Rollen

Yardim verkörpert in der Doku-Reihe also gleich mehrere Rollen. Die offenkundigste ist die des Reiseführers, weil er vor der Kamera als „Presenter“ fungiert und außerdem Erzähler ist. Gleichzeitig ist er aber auch teilnehmender Beobachter, denn er führt nicht nur Gespräche, sondern probiert die gefundenen Glückskonzepte selber aus. Und schließlich gewährt er immer wieder Einblicke in sein Seelenleben, bei denen jedoch nie ganz klar wird, was wirklich echt ist und was zur Rolle des vermeintlich Glücksuchenden gehört; und darin liegt der Reiz der Reihe.

Prägendes Stilmittel der jeweils knapp 45 Minuten langen Folgen ist Yardims unverkennbar schnoddriger Sprachstil, der eine unmittelbare Nähe herstellt; es ist ja kein Zufall, dass er nicht nur im „Tatort“ den besten Freund des Helden spielt. Gleichzeitig vermittelt er sehr authentisch, wie fremd ihm die Sitten und Gebräuche der Japaner sind; ein Gefühl, das vermutlich jeden befällt, der zum ersten Mal nach Tokio reist. Deshalb ist Yardim mitunter auch mal ratlos: Mit einer Frau im „Love Hotel“, die seinen Kopf in ihren Schoß bettet und ihm zum Abschied zwei Ohrfeigen gibt, weiß er nicht viel anzufangen. Weil er kein Japanisch kann und auch sein Schulenglisch – „Now you can do the backpfeifen“ - oft keine große Hilfe ist, ist er ohne Dolmetscher aufgeschmissen. Zum Date im „Love Hotel“ muss er allein erscheinen, der Dolmetscher ist per „Walkie“ zugeschaltet, aber ein Gespräch ist auf diese Weise natürlich kaum möglich.

Im Fetischklub

Yardims mit ausgefallener Popmusik unterlegte Erlebnisse und Begegnungen sind zwar abwechslungsreich und entsprechend kurzweilig, aber zumindest der Auftaktfolge – mehr war wegen der knappen Produktionszeit vorab nicht zur sehen – mangelt es sich sichtlich an einer Dramaturgie. Die einzelnen Stationen der Suche wirken willkürlich aneinandergereiht, und von einer gibt es kaum Bilder: Als Yardim mit dem offenbar öfter in Japan weilenden Schauspielkollegen Denis Moschitto einen Fetischclub besucht, den man nur verkleidet betreten darf (die beiden stülpen sich Pandaköpfe übers Haupt), ist er angesichts der fantasievoll kostümierten Menge zwar begeistert („Was für’n bunter geiler Haufen“), aber nach ein paar Sekunden ist der Spaß schon wieder vorbei; entweder durfte nicht gefilmt werden, oder der Kamera-Akku war leer.

„Fahri sucht das Glück“ wirkt daher wie eine etwas unausgegorene Mischung aus Selbstfindung und Reisereportage, zumal sich Yardims Begeisterung – „Tokio, du alte Wundertüte“ – nur bedingt nachvollziehen lässt. Den einzigen „wahrhaftigen, echten Moment“ erlebt er angeblich ausgerechnet mit einer lebensgroßen Puppe. Nächste Woche geht’s nach Rio.