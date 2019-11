Osnabrück. Eigentlich wollte Birte Hanusrichter hinter die Kamera. Jetzt aber ist sie Schauspielerin und spielt in „Mein Schwiegervater, der Camper“ eine Hauptrolle.

Birte Hanusrichter ist verschnupft. Dumpf klingt ihre Stimme aus dem Telefonhörer. Sie hat gerade eine heftige Erkältung mit sehr hohem Fieber hinter sich gebracht. Vor wenigen Tagen noch war sie in Spanien zum Dreh. Die kalten Temperaturen in Deutschland haben mit ihrer Erkältung aber weniger zu tun. „Beim Dreh war es auch sehr kalt und ich hatte nur leichte Kleider an, weil der Film im Sommer spielt“, erzählt die 40-Jährige.

Auch „Mein Schwiegervater, der Camper“ wurde im Sommer gedreht. Nicht in Spanien, sondern in Deutschland: Von Mai bis Juni 2018 spielte Birte Hanusrichter in Berlin und Plau am See (Mecklenburgische Seenplatte) Lena, die nach einer von ihr zunächst als kurze Affäre gedachten Liebelei mit Markus (Oliver Wnuk) schwanger ist. Markus hat sich verliebt und muss sich gegen Lenas Vater Hartmut (Henning Baum) behaupten, der sich in dieser Komödie ganz offensichtlich einen anderen Schwiegersohn wünscht, als ausgerechnet einen Anwalt.

"Vater" nur sieben Jahre älter

Henning Baum wurde bei den Dreharbeiten älter geschminkt, damit er glaubwürdig Vater einer Tochter sein kann, deren Darstellerin nur sieben Jahre jünger ist als er. Dafür wurden eigens Probeaufnahmen anberaumt, nachdem Birte Hanusrichter Interesse an der Rolle bekundet hatte. „Ich hatte bereits vorher mit Holger Haase als Regisseur zusammengearbeitet und er hatte mich angesprochen“, erzählt die Schauspielerin.

Schon früh hatte die Tochter einer Lehrerin und eines Lehrers vor, in die Filmbranche zu gehen. Sie studierte Film – aber nicht für die Arbeit vor der Kamera. „Ich wollte Cutterin werden“, erzählt Birte Hanusrichter im Gespräch mit unserer Redaktion. Das bedeute, beim Schneiden viel allein zu sein. Sie habe auch in dem Job gearbeitet, aber: „Ich bin viel zu quirlig dafür“, sagt sie.

Den Beweis dafür bringt ein Blick in die aktuellen Aktivitäten der 1979 in Hamm geborenen Frau. Hanusrichter ist nicht nur als Schauspielerin unterwegs. Sie ist auch Sängerin und hat mit ihrer Band „Young Chinese Dogs“ beispielsweise die Musik zu „Mein Schwiegervater, der Camper“ beigesteuert: „Holger Haase kannte unsere Musik und fand, dass ein paar Songs gut passen.“

Podcast mit Kollege

Seit Anfang Oktober ist Birte Hanusrichter zudem gemeinsam mit August Wittgenstein im Podcast „Schaumgeboren“ zu hören. Angefreundet haben sich die beiden Schauspieler bei den Dreharbeiten zu der RTL-Serie „Jenny – echt gerecht“, in der Hanusrichter die Hauptrolle innehat. Die Gespräche, die sie nach Drehschluss geführt haben, führen sie jetzt im Podcast weiter, zu dem jeden Freitag eine neue Folge erscheint.

Anzeige Anzeige

„Schaumgeboren“ heißt er, weil die beiden gern Bier trinken und in jeder Folge eine Sorte mitbringen, die sie dem anderen – und den Zuhörern – vorstellen. Daraus ergeben sich weitere Themen, die die beiden in einer Stunde vertiefen.

„Es wird nichts geschnitten. Wir nehmen nur Themen raus, wenn der Podcast zu lang geworden ist“, sagt Birte Hanusrichter. Zwei Stunden – da höre dann doch niemand mehr zu. Die herausgeschnittenen Teile gibt es aber noch. „Die kommen in einen Ordner. Und irgendwann machen wir nochmal was daraus“, betont sie.

"Keiner weiß, was wird"

Wie bekommt sie denn ihre Aktivitäten als Schauspielerin, Podcast-Sprecherin, Sängerin und der Präsenz in diversen Social-Media-Kanälen unter einen Hut? Hat sie da einen Tipp? Hanusrichter lacht. „Ruhig bleiben“, sagt sie und ergänzt dann: „Und ordentlich Kalender führen.“ Bei der Organisation ihrer Einsätze als Sängerin und Schauspielerin helfen ihr zudem jeweils eine Agentur für Schauspiel, Musik und PR, die ebenfalls untereinander vernetzt seien. „Und dann muss man auch immer ein bis zwei Lücken einplanen für die schönen Dinge oder um einfach mal in die Luft zu gucken“, betont Birte Hanusrichter.

Hätte sie denn zu Beginn ihrer Schauspielkarriere gedacht, dass sie einmal ein solches Leben führen würde? „Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich habe einfach gemacht“, antwortet sie. Jeder könne sich immer nur Mühe geben, sich weiterbilden, versuchen gut zu sein und sein Talent zu nutzen: „Aber keiner weiß, was daraus wird. Viel ist ja auch abhängig von Glück oder davon, am richtigen Ort zu sein.“ Im Grunde ginge es ja auch nicht darum, den großen Erfolg anzupeilen, sondern das zu tun, was einem Spaß macht. „Und natürlich muss man sehen, dass man seine Miete bezahlen kann.“

Zum Film

Mein Schwiegervater, der Camper. Samstag, 16. November, 20.15 Uhr, ARD