Osnabrück. Wilsberg und Kollegen verschlägt es in "Wilsberg – Ins Gesicht geschrieben" (Samstag, 2. November 2019, 20:15 Uhr, ZDF) nach Bielefeld, wo eine neue Gesichtserkennungsapp vorgestellt wird. Ein unausgegorener Krimi nur für Fans.

Mit neuen Medien kennt sich Autor Mario Sixtus („Operation Naked“) aus. Als Journalist und Blogger hat er sich mit dem Internet, Netzkultur und Netzpolitik beschäftigt. Jetzt hat er erstmals die Vorlage für einen Wilsberg-Krimi geschrieben, die unausgegoren und überfrachtet geraten ist. Sixtus schickt die Münsteraner Protagonisten nach Bielefeld, wobei dies für die Geschichte überhaupt keine Rolle spielt. Es hätte jede andere deutsche Stadt sein können.



In der Stadt, die angeblich nicht existiert, wird die Smartphone-App „Face 23“ präsentiert, die in Sekundenschnelle Gesichter erkennt und dann alle verfügbaren Daten zur Person aus dem Netz präsentiert. Dumm nur, dass der Erfinder des Programms, mit dem Alex ein Verhältnis hat, bald tot in seinem Garten liegt. So haben Wilsberg, Ekki und der „Hilfsscheriff aus der Fahrradstadt“ Overbeck, die aus unterschiedlichsten Gründen in Bielefeld weilen, reichlich Arbeit, um Alex als Täterin zu entlasten und den wahren Mörder zu finden.

Im Kern übt der Krimi Kritik an der vorbehaltlosen Nutzung sozialer Medien und zeigt Auswüchse der „schönen neuen Welt“. Allerdings verliert er sich in diversen Handlungssträngen und Figuren. Glaubhaft ist das alles eh nicht, die Spannung hält sich in Grenzen und auch die komischen Momente wirken gekünstelt. Dieser Wilsberg ist nur für Fans.

Wilsberg – Ins Gesicht geschrieben. ZDF, Samstag, 02. November 2019, 20.15 Uhr.

Wertung: Drei von sechs Sternen