Osnabrück. Jane Birkin brachte aus London nicht nur den Minirock nach Frankreich, sondern bezaubert seit fünf Jahrzehnten als Sängerin und Schauspielerin. Wie eine Dokumentatíon auf Arte heute Abend zeigt.

Natürlich kommt eine Biographie über Jane Birkin nicht ohne ihre Skandale aus. Etwa ihre kurzen Nacktszenen in Michelangelo Antonionis Kultfilm „Blow Up“ (1966). Über ihr vom Vatikan verdammtes und von der BBC boykottiertes Liebesgestöhne in dem Chanson „Je t‘aime … moi non plus“. Über den Minirock, den die gebürtige Engländerin in ihre Wahlheimat Frankreich einführte - als eigenwillige Repräsentantin des „Swinging London“. Oder ihre Rolle als Bisexuelle in Jacques Doillons „Die Piratin“ (1984). Und natürlich muss ihre zwölfjährige Beziehung zu Serge Gainsbourg Erwähnung finden, mit dem zusammen sie ein Traumpaar der wilden 70er bildete.

Doch abseits davon zeigt die mit vielen historischen Aufnahmen bestückte Dokumentation von Clélia Cohen auch eine andere Seite von Birkin: Sie war, was viele rechts des Rheins leider kaum wissen, auch eine stilbildende Modeikone, begnadete Chanson-Sängerin, Schauspielerin, etwa bei Agnès Varda, Patrice Chéreau oder Claude Zidi, und ist als politische Aktivistin für Menschenrechte oft auf Demonstrationen gewesen. Und sie beweist auch heute noch mit über 70, dass sie zu faszinieren weiß – allein durch ihr Wesen. Ein Porträt so faszinierend, wie das Objekt, das es beschreibt.

Jane Birkin - Muse, Sexsymbol, Ikone. Arte, Freitag, 1. 11. 2019; 21.45 Uhr

Wertung: 5 von 6 Sternen