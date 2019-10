Osnabrück. Bekanntlich darf man nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht, zum Beispiel in Krimiserien. Wer deshalb wissen möchte, wie Staatsanwälte wirklich arbeiten, kann heute 37° schauen: Doku, kein Spielfilm.

Krimifreunde aufgepasst: Heute zeigt die Reihe 37°, wie Strafverfolgung wirklich geht. Die junge Staatsanwältin Olga Silber sitzt ganz entspannt an ihrem Schreibtisch in Hamburg. Sie studiert Akten – denn das ist ihr Hauptgeschäft. Akten, Akten, Akten. In der ZDF-Serien „Der Staatsanwalt“ mit Rainer Hunold sieht das alles immer ganz anders aus. Aufregender.

Nein, Olga Silber geht nicht mit auf die Einsätze der Polizei, sie ordnet die Ermittlungsarbeit nur an. Nach Aktenlage. Sie steht auch selten im Sektionsraum, um die Obduktion einer Leiche persönlich zu überwachen – gewöhnlich liest sie nur den Obduktionsbericht und entscheidet dann. Nach Aktenlage. Oder sie geht zur Hauptverhandlung ins Gericht – vermutlich der aufregendste Teil der Arbeit.

Was aber stimmt: Olga Silber hat genau wie ihre Kollegin Katharina Ludwig mit richtig schlimmen Dingen zu tun. Sexualdelikte sind ihr Aufgabenbereich und Kindesmisshandlung, Babys, die zu Tode geschüttelt wurden zum Beispiel. „Gibt es dafür eine angemessene Strafe?“, fragt die Staatsanwältin. Sie stellt aber auch klar: „Ich will hier niemanden zur Strecke bringen. Ich will wertneutral die Wahrheit herausfinden.“ Und nicht immer ist die Wahrheit das, was zunächst als Wahrheit erscheint. Ein gelungener Film. Nicht nur für Krimifreunde.

Fünf von sechs Sternen

37°: Die Staatsanwältin – Der Wahrheit auf der Spur. Am Dienstag, 29. Oktober 2019, um 22:15 Uhr im ZDF