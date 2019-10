Osnabrück. Miefig: Mit "Bingo im Kopf" senkt sich das Erste das Niveau am Freitagabend. Ein Dramolett, das so klischeehaft und rückwärtsgewandt wie das Heimatfilm-Kino der 50er ist.

Eigentlich steht hier eine tragikomische Figur mit Potenzial im Vordergrund: Ein ehemaliger Schlagerstar mit nur einem Hit im Portfolio ist pleite, ausgebrannt, am Ende. So kommt ein Besuch bei seiner Familie in Bayern gerade Recht. Doch spätestens ab da wird alles Weitere nicht nur formelhaft. Leider. Denn wie stets in Schmonzetten dieser Art wandelt sich der auch emotional „verlorene Sohn“ erwartungsgemäß in der Heimat zum „guten Menschen“. Denn durch die Leitung des Chores kann er nicht nur die Dorfgemeinschaft zusammenschweißen, sondern „seine Sänger“ sogar zu einem Wettbewerb führen. Dass dabei das Happy End nie in Frage gestellt wird, ist klar. Und so schippert auch dieses Dramolett durch seichtes Gewässer seinem erwartbaren Ende entgegen. Richtig peinlich wird es indes, wenn Henry Hübchen in einer Gastrolle als breitbeiniger Musikmanager auftritt. Das ist Klischee-Schmierentheater satt. Aber immerhin: Hauptdarsteller Pasquale Aleadri und die anderen Schauspieler vermögen wenigstens anständig zu singen. Ob sie jedoch auch schauspielern können, oder diesem TV-Schmonzes Leben einhauchen können, das war den Machern dagegen offenbar völlig egal. Zurück in die 50er: Muffiger und altmodischer geht es kaum.

Zwei von fünf Sternen.

Das Erste, Freitag, 25.10. 2019; 20.15 Uhr: „Bingo im Kopf“.