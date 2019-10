Berlin. Bei „Bauer sucht Frau“ beginnen die Hofwochen. Warum machen die Bauern immer noch denselben Fehler?

In den ersten Episoden gleichen sich alle Staffeln von „Bauer sucht Frau“. Folge 1 zeigt das Scheunenfest. In Folge 2 beginnt dann die eigentliche Hofwoche; und jedes Mal wieder scheitern die Bauern an der Romantik, mit der sie die Abholung der Frauen vom Bahnhof aufziehen. Jeder weiß das. Nur die Kandidaten selbst haben in 14. Staffeln nie richtig hingeguckt. Sonst würden nicht schon wieder drei von sieben Bauern ihren Taxi-Service als Katastrophenfilm inszenieren.



Das Grauen in Kürze: Burkhard stattet für die Tour einen Pferdehänger als Liebesnest aus. Die Zugmaschine vertraut er einem Kumpel an, der die Schlaglöcher auf dem Heimweg so gefühlvoll nimmt, als würde er Gülle fahren. Schon nach den ersten Kilometern hat Tanja mehr Sekt auf der Hose als im Glas.

Christian, Christina und Christa

Christian will Christina schon am Bahnhof seine Lieblingskuh Resi zeigen, merkt aber erst vor Ort: Ein tonnenschweres Fluchttier hat direkt am Gleis nichts verloren. Christian und die Kuh warten also vor dem Bahnhof, Christina dahinter. Eine quälende Weile passiert dann gar nichts. Die beiden heißen übrigens wirklich Christian und Christina. Christians Mutter heißt Christa, sodass Resis Anwesenheit schon aus Gründen der Abwechslung zu begrüßen ist. Auf dem Rückweg macht die Kuh sich außerdem nützlich, indem sie den Bauern anrempelt. Eine Eifersuchtsattacke, die Christian aber nur umso heftiger in Christinas Arme stolpern lässt. Hier zeichnet sich ein feuriges Liebesdreieck ab.

Jürgens Museumstrecker

Jürgen wiederum holt die Damen mit einem Traktor samt Ausflugswagen und Biertisch ab. Maggie ist enttäuscht, weil sie auf eine Pferdekutsche gehofft hatte. Kerstin gefällt das Party-Ensemble; den Schauwert des Oldtimer-Gespanns übersieht aber auch sie. Dabei sind die Starterschwierigkeiten des prachtvollen Museumsstücks der Grund dafür, dass Jürgen nicht loskommt. Die Frauen warten so lange auf ihn, dass sie sich schon auf dem falschen Bahnhof glauben. Wobei die Gegenwart eines Kamerateams sie hätte beruhigen sollen. Aber wer denkt schon klar, wenn er liebt.

Selbstverständlich bilanziert jede einzelne Frau ihr Martyrium am Ende mit dem Standardsatz: „Das hat noch kein Mann für mich gemacht.“ Das aber hört auch Christopher, der dafür nicht mehr tun muss, als einen ungefährlichen Blumenstrauß zu kaufen.

Thomas wiederum holt Bianca mit seinem Auto ab, auf dessen Heckscheibe der Slogan Bad Boy prangt. Sein Image bestätigt er später, indem er als einziger Bauer keinen Imbiss vorbereitet – von einer Tiefkühlpizza abgesehen, die er aus eigener Kraft nicht garen kann, weil er seinen Ofen nicht bedienen kann. Sven macht es besser: Er hat für Anke Gummibärchen gekauft. Die kann man kalt essen. Schon jetzt sind die beiden das lustigste Paar der Staffel, auch weil Anke, auf dem Scheunenfest noch zurückhaltend, Sven bei jeder Gelegenheit auf die Schippe nimmt.

Warnung an zukünftige „Bauer sucht Frau“-Kandidaten

Hier noch ein wichtiger Hinweis an einsame Bauern: Wer auch mal bei „Bauer sucht Frau“ mitmachen will, darf bei der Renovierung des Hofes nicht übertreiben! Ein Gästebett anzuschaffen, so wie Burkhard es für Tanja tut, ist vollkommen in Ordnung. Christophers Whirlpool und die Saune von Michael aber erweisen sich in der aktuellen Staffel als Fallen. Bei beiden löst die sanitäre Aufrüstung allzu feuchte Träume aus, die sich auf ungute Weise in den Smalltalk mogeln. Und anerkannte Flirt-Ratgeber wissen: Um sein Gegenüber beim ersten Date abzuholen, eignet sich das Angebot gemeinsamer Duschen so wenig wie das Beschwören der eigenen Nacktheit im hofeigenen Wellness-Bereich.

