Foto: ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

Osnabrück. Licht aus in Luzern: Das Schweizer Tatort-Team Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) gibt mit der Folge „Der Elefant im Raum“ heute Abend in der ARD seinen Ausstand. Ein trauriges Ende für ein Team dem am Ende trotz einiger Klasse-Folgen niemand nachweinen wird.