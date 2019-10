Osnabrück. Debut für Désirée Nosbusch ("Bad Banks") im neuen Irland-Krimi der ARD: Die Auftaktfolge "Die Toten von Glenmore Abbey" führt die 54-Jährige heute Abend als Psychologin Cathrin Blake im irischen Galway ein. Ein Krimi mit Potential - und Luft nach oben.

Wer in diesen Tagen die Gespräche mit Désirée Nosbusch liest, die sie allesamt kürzlich an einem sogenannten Interviewtag in einem Hamburger Hotel führte, könnte die Luxemburgerin für eine irische Tourismusmanagerin halten. Von „magischen Orten“ spricht sie da, von „atemberaubender Natur, mystischer Schönheit und liebevollen Menschen“. Der irische Westen, so verriet der weitgereiste Star dem Branchendienst „teleschau“, sei tatsächlich die erste Region der Welt, „die mich auf den Gedanken brachte, ich könnte in einem Haus am Wasser sitzen, aus dem Fenster schauen, nachdenken und etwas schreiben. Und ich würde mich dabei nie einsam fühlen“.

Gut gemacht, dürften da die Programmverantwortlichen der ARD frohlocken. Denn die Interviews dienten vor allem dem Zweck, den neuen Irland-Krimi im Ersten zu bewerben, der heute Abend mit der Folge „Die Toten von Glenmore Abbey“ debütiert. Doch die 54-Jährige, die sich als zwielichtige Investmentbankerin in der Erfolgsserie „Bad Banks“ als Schauspielerin neu erfand und deshalb völlig zu Recht einen Grimme-Preis ihr Eigen nennen darf, sagte auch einen anderen Satz: Sie finde Formate problematisch, „in denen Deutsche ins Flugzeug steigen, irgendwo auf der Welt aussteigen, wo dann alle Leute Deutsch sprechen“.

Womit sie das größte Manko vieler an einem Sehnsuchtsort im Ausland spielender deutscher Krimis auf den Punkt brachte. In ihrem Fall von einem Sehnsuchtsort zu sprechen, wäre allerdings etwas übertrieben, eher handelt es sich um einen Geheimtipp. Denn der Irland-Krimi spielt in Galway, einer 80.000 Einwohner-Hafen- und Universitätsstadt an der Westküste, von der zwar jeder schwärmt, der schon mal da war – aber wer war das schon? Nosbusch fand hier „einen Ort, der in dein System reinkriecht. Dein Rhythmus ändert sich. Man wird ruhig, ohne langsam zu werden“.

In Regisseur Züli Aladag, dem wir eine ganze Reihe starker Filme verdanken, fand die Schauspielerin einen Bruder im Geiste. Auch er wollte alles andere als filmische Ansichtskarten von der grünen Insel auf deutsche Bildschirme schicken. Und so ist die Auftakt-Folge „in der Tat keine Reiseziel-Empfehlung für Leute, die vor allem nach Sonnenschein und pittoresken Motiven suchen“, wie Nosbusch es formuliert. Im Gegenteil – wer schöne Bilder von Galway sehen will, sollte sich besser ein paar Videos im Internet als diesen Krimi ansehen.

Nosbusch spielt die aus Deutschland stammende Polizeipsychologin Cathrin Blake, deren Liebe zu dem Kriminalkommissar Liam Blake sie in Galway Wurzeln schlagen ließ. Als ihr Mann vor zehn Jahren spurlos verschwand, quittierte sie den Polizeidienst und trank sich fast zu Tode. Heute lebt die trockene Alkoholikerin mit ihrem Sohn Paul (Rafael Gareisen) zusammen, der ebenfalls Polizist geworden ist. Doch das Verhältnis der beiden ist angespannt, schließlich hatte die Mutter ihn vor Jahren zu Verwandten nach Deutschland geschickt und schafft es bis heute nicht, offen mit ihm umzugehen.

Als auf dem Gelände eines ehemaligen Magdalenenheims, die skelettierten Leichen von Kleinkindern und eines Mannes entdeckt werden, ist die Psychologin überzeugt davon, dass es sich um die Überreste ihres Mannes handelt. In der Folge entspinnt sich ein eher mäßig spannender Krimi um den Umgang der katholischen Kirche mit unverheirateten Müttern, Prostituierten und deren Kindern sowie den florierenden Drogenhandel in der Provinz am Atlantik. Eindeutig steht die Figurenzeichnung im Mittelpunkt der ersten Folge, wollen die Drehbuchautoren Marianne Wendt und Christian Schiller sowie Regisseur Aladag die Zuschauer vor allem mit Cathrin Blake vertraut machen.

Wer am kommenden Donnerstag die Folge „Mädchenjäger“ sehen will, sollte sich also diesen ersten Film nicht entgehen lassen. Dann wird Cathrin Blake in den Polizeidienst zurückgekehrt sein, es geht um die Ermordung einer jungen Frau aus einem irischen Travellerclan – und es gibt deutlich mehr von Galway und der tatsächlich faszinierenden Umgebung zu sehen.

Bei der ARD scheint man überzeugt zu sein, mit dem Irland-Krimi beim Publikum eine Tür aufzustoßen. Denn anders als bei anderen Formaten werden nicht erst mal die Quoten der beiden ersten Filme abgewartet – das deutsch-irische Team ist seit September dabei, die beiden nächsten Folgen zu drehen. Es soll gerade viel regnen, wie so oft an der irischen Westküste. Aber was macht das schon, wenn man erst mal verzaubert ist?

Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey. Das Erste, Donnerstag, 24. Oktober 2019, 20.15 Uhr.

Wertung: 4 von 6 Sternen