Osnabrück. "Land der Einzelkinder" zeigt, mit welch rigorosen Methoden, der chinesische Staat das private Glück vieler zerstörte.

Es war eine grausame Politik. 35 Jahre lang, bis 2015, verfolgte die Kommunistische Partei in China die „Ein-Kind-Politik“. Ehepaare durften damals nur ein Kind bekommen. Schon, wer Zwillinge bekam, wurde bestraft. Und wer sich nicht an die Regeln hielt, dessen Haus wurde zerstört. Zwangssterilisationen und verordnete Abtreibungen waren an der Tagesordnung. Manchmal sogar lebten die fast ausgebildeten Embryos noch nach dem Eingriff. Zudem wurden damals viele Säuglinge auf Wochenmärkten ausgesetzt. Glück hatten die Babys, die ins westliche Ausland zur Adoption freigegeben wurden. Die anderen starben.

Diese Politik betraf eigentlich jede chinesische Familie, so die Autorin dieses Beitrags, die nun in den USA lebende Journalistin Nanfu Wang, die in diesem erschütternden Report (zusammen mit Co-Autorin Jialing Zhang) aufdeckt, wie die Regierung damals an Adoptionen von angeblichen Waisen ins Ausland verdiente. Aber auch, wie ihre eigene Familie in dieser Zeit lebte und dass Töchter gegenüber einem männlichen Erbnachfolger oft „ausselektiert“ wurden. Ein autobiografisch gefärbter, beeindruckender und erschütternder Film, der zeigt, mit welch grausamen Spätfolgen die Generationen von damals bis heute zu kämpfen haben.

Wertung: Fünf von sechs Sternen

Arte; Dienstag, 22. Oktober, 20:15 Uhr: „Land der Einzelkinder“