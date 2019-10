Hannover. Als Kind testete Louis Hofmann Freizeitangebote für die „Servicezeit“ des WDR. Heute lebt der 22-Jährige in Berlin und gehört zu den gefragtesten Schauspielern seiner Generation. Figuren in Extremsituationen reizen ihn besonders.

Hätte ein einzelner Mensch all das erlebt, was die Menschen erlebt haben, die Louis Hofmann in seiner bisherigen Karriere als Schauspieler verkörpert hat, wäre er wahrscheinlich schon lange durchgedreht und am Ende seiner Kräfte. Im Kinofilm „Freistatt“ (2015) musste er als „Wolfgang“ im Deutschland der späten 1960er-Jahre Demütigungen, Übergriffe und kasernenähnlichen Drill unter christlichem Deckmantel im Erziehungsheim „Moorhort“ in der niedersächsischen Provinz über sich ergehen lassen. In „Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit“ (2015) entschärfte er gemeinsam mit anderen Jugendlichen nach Ende des Zweiten Weltkrieges Landminen an der dänischen Westküste. In „Prélude“ (2019) zerbrach er jüngst als hoffnungsvolles Klaviertalent „David Berger“ am großen Leistungsdruck. Und nicht zu vergessen seine Rolle als „Jonas“ in der international gefeierten Netflix-Serie „ Dark“, die im Juni mit der zweiten Staffel fortgesetzt wurde. „Extremsituationen haben mich bei Figuren schon immer am meisten interessiert“, sagt der 22-jährige Wahl-Berliner.

Der Konferenzraum seines PR-Agenten Peter Schulze in Berlin-Mitte. Hofmann trägt eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und darüber ein dunkelblaues Jeans-Hemd. Die blonden Haare hängen Hofmann ein wenig ins Gesicht. Er besitzt eine angenehm freundliche Ausstrahlung, gepaart mit einer großen Sensibilität, Nachdenklichkeit und Feinfühligkeit. Eigenschaften, die auch in seinen Filmen immer wieder deutlich werden. „Ich bin so ein Mensch, der mit allen d’accord sein möchte, der genügen und Erwartungen gerecht werden möchte. Ich stelle mir Fragen wie: Wie sehen mich andere Menschen? Stelle ich sie zufrieden? Und dann wiederum geht es mir darum herauszustechen. Das alles gleichzeitig zu schaffen, das ist die Krux“, sagt Hofmann über sich selbst. Diese Fragen habe er sich besonders oft gestellt, als mit „Dark“ im Winter 2017 die erste deutsche Netflix-Serie startete und schnell internationales Interesse auf sich zog. Rund 150 Millionen Menschen in 190 Ländern können nun über ihren Fernseher nach Winden reisen und in die Abgründe einer fiktiven deutschen Kleinstadt blicken, die direkt an einem großen Wald liegt, in der auf unerklärliche Weise mehrere Kinder verschwinden, in der es gefühlt ständig regnet und deren Hauptarbeitgeber ein Kernkraftwerk ist. Seit dem 21. Juni ist die zweite Staffel auf Netflix zu sehen, derzeit laufen in Brandenburg und Berlin die Dreharbeiten für die dritte Staffel. Der Erfolg der Serie ist Hofmann immer noch ein bisschen unheimlich und hat bei ihm einen großen Erwartungsdruck erzeugt: „Es ist schon absurd, wenn ich im Urlaub von Argentiniern, Brasilianern, von Menschen aus aller Welt auf diese Serie angesprochen werde.

Kein Format fürs TV

Da habe ich schon einen großen Erwartungsdruck von außen gespürt, den ich dann natürlich für mich selbst auch noch potenziert habe. Ich habe es mir selbst aber auch schwer gemacht. Ich wollte die Leute zufriedenstellen und nicht scheitern“, erzählt er.

In Deutschland gibt es drei Gemeinden, die Winden heißen. Zwei liegen in Rheinland-Pfalz, die dritte und größte in Südbaden. Dies sei den Schöpfern der Serie, Baran bo Odar und Jantje Friese, vorher jedoch nicht bewusst gewesen: „Sie wollten von dem Leben in einem universellen Dorf erzählen, da beide auch auf dem Dorf aufgewachsen sind. Es ging ihnen darum, dass jeder, der auch auf dem Dorf aufgewachsen ist, sich oder beziehungsweise sein Dorf wiedererkennt“, so Hofmann. „Dark“ würde zwar eine deutsche Geschichte erzählen, dann aber auch wieder nicht. „Man erzählt nicht mehr nur für ein Land, wie bei einer Serie für ARD oder ZDF, sondern für 190 Länder. Man erzählt universell. Das ist der Unterschied“, fügt er hinzu. Im linearen Fernsehen würde die Serie nicht funktionieren, davon ist er überzeugt: „Bei dieser komplexen Serie ist es sinnvoll, selbst entscheiden zu können, wie viele Folgen man am Stück guckt. Das würde im normalen Fernsehen nicht funktionieren. Im Privatfernsehen mit Werbepausen schon gar nicht.“

„Dark“ ist vor allem deshalb so kompliziert, weil sich die Handlung in fünf verschiedenen Zeitebenen zwischen den Jahren 1921 und 2053 abspielt. Die Protagonisten reisen durch die Zeitebenen und begegnen sich teilweise selbst in Form ihres früheren oder späteren Ichs. Dabei den Überblick zu behalten fällt schwer. Die Zeit ist in „Dark“ mehr als relativ. Einen Anfang und ein Ende gibt es in Winden nicht, denn alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Hofmann findet das Konzept der Serie sehr reizvoll: „Das war von Anfang an der Ansatz, eine Serie zu schaffen, die nicht nur gefällig ist, sondern auch aneckt und den Zuschauer herausfordert. Wichtig ist, sich das dann auch zu trauen, dass es Leute nicht verstehen werden.“, erzählt der Schauspieler

Hofmann selbst zog nach dem Abitur von Köln nach Berlin und wohnt heute in einer WG in Berlin-Mitte. Auf die Frage, ob er sich ein Leben auf dem Dorf vorstellen könne, antwortet er: „Ich lebe gerne in einer Großstadt. Wenn, dann könnte ich mir nur vorstellen ganz extrem auf dem Land zu leben, also ganz abgeschieden, alleine in einer Hütte. Ich habe meine Schwierigkeiten mit der Dynamik, die in einem Dorf herrscht, wie mit Neuigkeiten umgegangen wird, wie wichtig Kleinigkeiten über Leute plötzlich werden. Ich fände es schwierig zu wissen, dass fast jeder alles über jeden weiß.“ Erste Kameraerfahrungen sammelte Hofmann bereits als Kind. Im Alter von neun Jahren testete er für die „Servicezeit“ des WDR drei Jahre lang Freizeitangebote. Seine erste große Hauptrolle spielte er dann im Jahr 2009 als „Tom Sawyer“ im gleichnamigen Kinofilm. Für diese Rolle wurde er 2012 mit dem New-Faces-Award-Sonderpreis ausgezeichnet. Preise wie der Deutsche Schauspielerpreis, der Deutsche Filmpreis und der Bayerische Filmpreis folgten. Heute gehört Louis Hofmann zu den gefragtesten Schauspielern seiner Generation und ist durch sein sensibles und zugleich kraftvolles Spiel eine große Bereicherung für die Filmwelt.