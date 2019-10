Aufforderung zum Tanz - Gisela (Heike Makatsch, li.) lässt Zielfahnder Lars Röwer (Hanno Koffler) näher an sich heran, als der eigentlich darf. "Zielfahnder - Blutiger Tango". Das Erste, Samstag, 26. Oktober, 20.15 Uhr. Foto: ARD Degeto/WDR/Wiedemann & Berg/Repro.

Osnabrück. Vor drei Jahren setzte Regisseur Dominik Graf mit „Zielfahnder – Flucht in die Karpaten“ Akzente im deutschen TV-Krimi. Auch ohne ihn überzeugt die Fortsetzung mit Hauptdarstellerin Ulrike C. Tscharre in „Zielfahnder – Blutiger Tango“ (Das Erste, Sa., 20.15 Uhr) als atmosphärisch dichter, düsterer Krimi.