Osnabrück . Ulrich Noethen und Britta Hammelstein spielen die Hauptrollen in dem Dokudrama "Die Ungewollten - Die Irrfahrt der St. Louis" über die Ereignisse im Jahr 1939. Über 900 überwiegend deutsche Juden wollten an Bord des Schiffes vor den Nationalsozialisten flüchten - wurden aber von diversen Staaten abgewiesen.

An der Tür dreht sich Martha Stern (Britta Hammelstein) noch einmal um: „Wir kommen nach“, sagt die Jüdin zu ihrem Mann Walter (Golo Euler), der in einem Konzentrationslager sitzt. Seine einzige Möglichkeit zu überleben sei es, klar zu machen, dass er auswandern wolle, meint sie. Und es gelingt Walter tatsächlich, nach Kuba zu kommen.

Gemeinsam mit Sohn Leo (Elgar do Rosario) will Martha ihm wenige Monate später folgen und sticht am 13. Mai 1939 mit der MS St. Louis in See. Aber in Kuba wird sich das Paar nicht wiedersehen. Ähnlich wie dem fiktiven Ehepaar Stern ging es vor 80 Jahren jüdischen Familien, die nach den Ausschreitungen der Reichskristallnacht aus Deutschland fliehen mussten. 937 Menschen bestiegen aus diesem Grund als Passagiere die St. Louis. Die Geschichte um das Schiff während des NS-Regimes ist bekannt. Das Dokudrama aber thematisiert die Innensicht der Ereignisse auf hoher See und rückt damit den Kapitän des Schiffes in den Fokus.

Höchst sehenswert

Gespielt wird der Kapitän Gustav Schröder von Ulrich Noethen, der mit der Rolle erneut eine Figur aus der NS-Zeit verkörpert. Schon allein ihn spielen zu sehen – wie er die innere Zerrissenheit des Kapitäns transportiert, seine Betroffenheit von den Dramen an Bord, sein Entsetzen nach den Entscheidungen der Länder, die er um Aufnahme seiner Passagiere ersucht, die Sorge um seine Familie – macht diesen Film sehenswert.

Nicht zum ersten Mal spielt Noethen eine Persönlichkeit aus der Zeit des Nationalsozialismus. Er gab den Feuilletonisten und Satiriker Kurt Tucholsky in der Verfilmung von dessen Erzählung „Schloss Gripsholm“ (2000). In „Der Untergang“ verkörperte er vier Jahre später den Reichsführer SS Heinrich Himmler, in „Das Tagebuch der Anne Frank“ spielte er 2016 deren Vater Otto, um nur drei Filme des Film- und Theaterschauspielers zu nennen, der aktuell im Kino in der Verfilmung der "Deutschstunde" von Siegfried Lenz als nationalsozialistischer Dorfpolizist zu sehen ist.

Zwischen allen Stühlen

Während diese Rollen aber klar in der Ausrichtung sind, war Gustav Schröder Mitglied der NSDAP und setzte sich dennoch für seine jüdischen Passagiere ein: „Diese Geschichte erinnert uns daran, zu welcher menschlichen Größe wir fähig sein können. Dass der Mensch da zu sich findet, wo er nicht nur sich, sondern seinen Mitmenschen sieht“, sagt Ulrich Noethen im ARD-Info über seine Rolle, die zwischen allen Stühlen sitzt.

Denn während Schröder versuchte, für seine Passagiere eine Lösung zu finden, die sie nicht in die Konzentrationslager führt, wartete zuhause seine Frau auf ihn – zusammen mit dem behinderten Sohn der beiden. Ein in den Augen des NS-Regimes "unwertes" Leben. Das machte ihn erpressbar.

Vorbilder

„Dass wir reale Helden möglichst nah an der historischen Wahrheit in all ihrer Menschlichkeit darstellen können, bringt sie uns auch als Vorbilder näher“, sagt Noethen, mithilfe dessen Figur ein spannender Einblick in politische Verhandlungen, Diplomatie, menschliche Abgründe – aber auch Größe gelingt. Gespiegelt werden die Filmszenen mit Interviewsequenzen ehemaliger Passagiere.

Mehrfach muss Gustav Schröder während des wochenlangen Dramas an Bord mit den Passagieren verhandeln, die ihm wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP zunächst nicht vertrauen. Zudem sind unter dem Bordpersonal stramme Nazis, wie der Stewart Otto Hendrich (Florian Panzner). Er vertritt als Ortsgruppenführer der NSDAP die „Staats- und Parteiinteressen“ und stellt sich wiederholt gegen die Entscheidungen des Kapitäns. Als er auf die Rassegesetze hinweist, setzt der Kapitän diese außer Kraft mit der Begründung, dass alle Passagiere seines Schiffes auswandern wollen und deshalb als Ausländer gelten.

Das Tagebuch des Kapitäns

Gelungen ist die Darstellung der Ereignisse durch einen Fund, der jahrzehntelang auf einem Hamburger Dachboden lag: Briefe und vor allem das Tagebuch von Gustav Schröder geben seine Gedanken und die Abläufe auf der St. Louis wieder: Wie das Schiff mit Hunderten hoffnungsvoller Menschen in Hamburg ausläuft, wie es vor Kuba abgewiesen wird, wie der Kapitän vergeblich versucht, in den USA und Kanada Aufnahme für seine Passagiere zu finden.

Jahre später wird Gustav Schröder in Jad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt. Im November 2018 hat sich der Kanadische Premierminister Justin Trudeau für das Verhalten seines Landes gegenüber den Passagieren der St. Louis entschuldigt. Auch weil ein Drittel von ihnen nach der Aufnahme in anderen europäischen Staaten doch noch im Holocaust ermordet worden sind.

Die Ungewollten – Die Irrfahrt der St. Louis. Das Erste, 21. Oktober, 20.15 Uhr.