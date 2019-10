Osnabrück. Donnerstag ist Bergfilmtag im ZDF. Jetzt meldet sich das „Team Alpin“ zurück. Und dem ist „Kein Weg zu weit“. Da wird dann gekraxelt und geschluchtet, was die Berge so hergeben. Wer mehr erwartet, sollte lieber nicht einschalten.

Oh je. Urlaub in den Alpen. Irgendwo im Nirgendwo. Ob man da überall Netz hat? Und dann trifft sich Papa auch noch mit seiner Neuen und deren nervigem Nerd von einem Sohn! Die 15-jährige Emma (Moana Marie Goetze) ist schwer genervt. Zumal sie sich auch noch ein Zimmer mit dem 11-jährigen Einstein-Versteher Linus (Timo Hack) teilen muss. Da haben es Martina (Johanna von Gutzeit), Uli (Daniel Fritz) und Rupert (Daniel Gawlowski) wahrlich nicht einfach, ihre Urlaubsgäste zufriedenzustellen. Aber, der Titel verrät es bereits, dem „Team Alpin“ ist „Kein Weg zu weit“. Und so wird gekraxelt und geschluchtet, was die Berge halt so hergeben.

Eigentlich wollte Produzentin Gabriele Graf im Falle einer Fortsetzung von „Team Alpin“ einen Winterfilm liefern. Was dann aber irgendwie doch nicht geklappt hat. Vielleicht erklärt das nun die nahezu komplette Abstinenz von Handlung und dramaturgischen Elementen in der aktuellen Episode. Immerhin kann Drehbuchautor Jürgen Matthäi mit ein paar pointierten Dialogzeilen der ganz jungen Protagonisten punkten, während sich Regisseur Josh Broecker auf die aufwändige Inszenierung gewagter Klettertouren und handelsüblicher Panoramaaufnahmen konzentriert. Aber das reicht leider nicht für einen abendfüllenden Film.

Wertung: 2 von 6 Sternen.

„Team Alpin – Kein Weg zu weit“. ZDF, Donnerstag, 24. Oktober, 20.15 Uhr.