Osnabrück . Pharmakonzerne brachten 2009 eine neue Mikropille mit erhöhtem Thrombose-Risiko auf den Markt. Das Thema greift der Spielfilm „Risiko Pille“ auf.

Im Abspann sind ein paar von ihnen zu sehen. Sie sagen nichts, aber es werden Zusätze eingeblendet. Bei Nadine „Lungenembolie und tiefe Beinvenenthrombose mit 17“. Bei Felicitas: „Herzstillstand und Lungenembolie mit 25“. Sie und weitere Frauen wollten mit einer neuen Form der Antibabypille verhüten, die 2009 auf den Markt kam – aber sie erkrankten durch die Einnahme lebensgefährlich. Vor schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen allerdings waren sie nicht wirklich gewarnt worden.

„Ach ja, krass. Das wusste ich auch nicht“, habe sie beim Lesen des Drehbuchs gedacht, sagt Isa Prahl im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es ist wichtig, dass man darauf aufmerksam macht“, meint die Regisseurin und erläutert damit auch einen Anspruch des Films, der den Betroffenen gewidmet ist. Dabei gehe es nicht um die Verteufelung der Antibabypille, betont Prahl, sondern: „Darum, dass die Gefahr eines neuen Medikaments nicht deutlich genug gekennzeichnet wurde. Und dass nicht deutlich genug darüber aufgeklärt wurde.“

Eva und Volker A. Zahn – vielfach ausgezeichnete Drehbuchautoren („Zarah – Wilde Jahre“, „Mobbing“) – haben die Vorlage zu diesem Spielfilm geschrieben. Geschildert wird er nicht aus der Sicht von Betroffenen. Er rückt einen Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens in den Fokus und die Konflikte, in die er gerät.

Stephan Kampwirth spielt Dr. Carsten Gellhaus, der durch das neue Produkt seines Arbeitgebers in Gewissensnot gerät. Der Pharma-Konzern hat eine Antibabypille für Teenager entwickelt, die womöglich gesundheitsgefährdend ist. Dennoch wird die Einführung von „Bellacara“ mit einer großen Werbekampagne vorangetrieben. Gellhaus steht auch privat unter Druck: Er hat ein Verhältnis mit seiner Teamleiterin Sabine Krüger (Nina Kronjäger), seine Ehe geht zu Bruch.

Holger Schmitz-Wessel (Thomas Heinze) hat als Eigentümer des Konzerns viel Geld in die Entwicklung von „Bellacara“ gesteckt. Sabine Krüger will sich mit der Mikropille profilieren und erhofft sich, in den Unternehmensvorstand aufzurücken. Mit dem Marketing der neuen Pille verspricht sie jungen Mädchen nicht nur eine sichere Verhütung, sondern auch eine reine Haut, eine schönere Figur, tolle Haare. Kurz: Bellacara läuft auch als Lifestyle-Produkt. Dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist, weiß Gellhaus, da er die Aufgabe hat, das „Medical Document“ mit den medizinischen Daten für die behördliche Freigabe zu erstellen.

Die Daten weisen darauf hin, dass das Risiko für Thrombosen bei der Mikropille erhöht ist. Er will dem Verdacht nachgehen, stößt aber auf erbitterten Widerstand von Sabine und dem restlichen Team, zu dem auch Marketing-Chefin Nadine Schwarz (Luise Wolfram) gehört. In kleinen Nebenrollen sind die Zwillinge Lisa und Lena Mantler zu sehen. Auf Instagram folgen den beiden Influencerinnen 15,1 Mio. Menschen.

Viele Szenen bestehen aus Gesprächen und Sitzungen im Pharmakonzern. Den mangelnden optischen Reiz hat das Filmteam versucht aufzufangen, in dem die Sequenzen mit mehreren Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt wurden. Zudem ist bei den Szenen im Konzern Glas das tragende Element. „Es suggeriert eine Transparenz, die es im Konzern in Wahrheit nicht gibt“, sagt Prahl und: „Es ist, als ob man in einen Glaskasten schaut, in dem Menschen miteinander reden, aber man hört nicht, was sie sagen. Es dringt nichts nach außen“, sagt Prahl. Um diesen Effekt zu verstärken, hat der Kameramann Tobias von dem Borne in manchen Szenen zusätzlich eine Glasscheibe vor das Objektiv geschoben.

„Wir wollten keinen Dokumentarfilm machen, sondern eine fiktionale Geschichte erzählen“, sagt Isa Prahl. Bestimmte Dinge habe sich das Team – allen voran die Drehbuchautoren – zudem ausdenken müssen. „Man kann ja nicht genau sagen, wie es war“, meint Prahl, auch wenn Eva und Volker A. Zahn mit einigen Betroffenen gesprochen haben und auch Kontakt zu einem Angestellten eines Pharmaunternehmens gehabt haben. Letztlich sind es auch juristische Hintergründe, gegen die Filmemacher mit solchen Sätzen abgesichert sind.

Einige Fakten liefert der Film aber auch. So gehören laut Abspann Antibabypillen mit dem entsprechenden Gestagen zu den am Häufigsten verschriebenen Medikamenten. „Es geht bei ihnen aber nicht darum, eine Krankheit zu behandeln, wofür man dann mögliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt“, meint Isa Prahl.

Was wir wussten – Risiko Pille. 23. Oktober, 20.15 Uhr, ARD