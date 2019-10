Osnabrück. Viel Humor und wenig Spürsinn – nicht nur der guten Quoten wegen geht es auch nach dem Brand im Polizeirevier mit „Hubert ohne Staller“ (Das Erste, mittwochs, 18.50 Uhr) heiter weiter.

Endlich können die zwischenzeitlich obdachlos gewordenen Polizisten um Chefin Kaiser (Katharina Müller-Elmau) zurück in ihr frisch renoviertes Revier ziehen. Aber Tische schleppen, Akten einsortieren und so? Ehrensache, dass sich Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) vor den Umzugsarbeiten drücken. Und dabei natürlich auf eine Leiche stoßen. Der tote Rollerfahrer am Wegesrand entpuppt sich als eifriger Beamter vom Landratsamt. Schnell rückt bei den Ermittlungen eine verwitwete Wirtin (Stephanie Marin) ins Visier der Kriminaler.

Natürlich deutete das Feuer auf der Wache am Ende der letzten Staffel von „Hubert ohne Staller“ nicht das Ende der Serie an. Dazu waren die Quoten und ist die Serie viel zu gut. Und so geht es nach altbewährtem Muster mit viel Humor und wenig Spürsinn heiter weiter. Dabei werden natürlich auch aktuelle Themen gestreift. In dieser Episode sind es Renten- und Subventionsbetrug, später kommen dann auch noch Waldbesetzer, Trendsportarten und E-Mobilität hinzu. Feierabend heißt es allerdings nach nur einer Staffel schon wieder für Polizistin Jungblut (Jeanne Goursaud). An ihrer Stelle bringt nun Kollegin Bayer (Tanja Kuntze) die Hormone des guten Riedl (Paul Sedlmeir) in Wallung. Läuft!

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Hubert ohne Staller: Bauernregel“. Das Erste, Mittwoch, 23. Oktober, 18.50 Uhr.