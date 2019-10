Osnabrück. Vor dem geplanten Brexit bereiste Moderator Markus Lanz England. Seine "ungeschminkte" Reportage zeigt ein zerrissenes Land.

Markus Lanz will es wissen. Will verstehen, wie es zur Entscheidung für den Brexit kam, zur Abwendung vieler Engländer von der europäischen Idee. Oder anders gefragt: Wie ticken die Menschen auf der Insel? Weshalb ist das Land, ähnlich wie die USA, so gespalten wie nie? Ist gar die altehrwürdige Demokratie des Landes in Gefahr?

Also machte sich Markus Lanz, der seit 2008 im ZDF eine nach ihm benannte Talk-Show moderiert, auf, um Stimmungsbilder in dem Land einzufangen.Seine Reise führte ihn von London im Süden bis ins bitterarme Sunderland im Nordosten. Also da, wo der Niedergang der Industrie in den letzten Jahrzehnten deutlich zu erleben ist. Seine Gesprächspartner waren Taxifahrer, reiche Poloclub-Mitglieder, Oxford-Studenten, Arbeitslose, aber auch der Ökonomie-Professor Sir Paul Collier, der immer wieder versucht, die Eindrücke von der Reise durch das Land (ohne Wales, Schottland und Nordirland) einzuordnen.

Ein Fazit: Viele Engländer haben für den Brexit gestimmt, weil sie der Vergangenheit und dem verlorenen Empire nachtrauern. Gerade bei solchen Nostalgikern verfangen die Parolen von Populisten wie Boris Johnson oder Nigel Farage. Frei nach dem Motto „Make Britain Great Again“.

Dabei begann der Niedergang für viele Briten bereits in den 80ern, als der durch Margaret Thatcher entfesselte Neoliberalismus das Land noch mehr als zuvor in eine Klassengesellschaft verwandelte, mit einem extremen Ungleichgewicht zwischen Reich und Arm.

Nicht wenige Wohngegenden haben sich daraufhin in Slums verwandelt, die Mittelschicht erodiert. England, so das bittere Resümee, hat sich in eine moderne Form des Manchester-Kapitalismus verwandelt, wo selbst arbeitende Menschen sich im Winter keine Heizung leisten können, die Tafeln wichtiger sind denn je und der Mieterschutz fast nicht existent ist.

Tatsächlich hat man nach Sichtung dieser Reportage das Gefühl, einen jener Filme gesehen zu haben, die in Großbritannien unter dem Begriff „Kitchen sink realism“ („Spülstein-Realismus“) bekannt sind. Also Sozialdramen wie etwa "Ich, Daniel Blake" von Ken Loach, der den Fall eines Mannes durch alle soziale Netze schildert.

Und tatsächlich: Markus Lanz legt den Fokus nicht auf Herrenhäuser, Parks und "Merry Old England", sondern liefert eine ernüchternde Betrachtung des Alltags. Flankiert von expressiven Schwarz-Weiß-Fotos als Momentaufnahmen, ist seine Herangehensweise durchaus bewährt. Denn seit 2016 berichtete Lanz über die die Situation in Russland, den USA, Kuba aber auch Deutschland - und das mit oft staunenswerten Ergebnissen..

Dabei wurde der gebürtige Südtiroler vor allem als Moderator für Kochshows, „Wetten dass…?“ und TV-Galas, für menschelnde Talkrunden bekannt. Zuvor arbeitete er als Boulevard-Journalist bei RTL , war als langjähriger Lebensgefährte von Birgit Schrowange selbst in der Promi-Klatsch-Blase.

Als politische Person wurde Markus Lanz indes erst 2014 bekannt – allerdings unter negativen Vorzeichen. Sein Interview mit der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht galt als „unhöflich“ und „wenig taktvoll“. Empörte Zuschauer initiierten die Online-Petition „Raus mit Markus Lanz aus meiner Rundfunkgebühr“, die über 233.000 mal unterschrieben wurde.

Lanz entschuldigte sich daraufhin bei Sahra Wagenknecht, und die nahm es ihm nicht allzu krumm. Sie ist seitdem wieder mehrmals Gast in seiner Talkshow gewesen, zuletzt im September.

Wenig bekannt sein dürfte, dass ihm 1995 ein politischer Protest seinen Job bei „Radio Hamburg“ kostete. Um gegen französische Kernwaffentests im Pazifik zu demonstrieren, schickte er als Teil des Musik-Trios „Le camenbert radioactif“ den Protestsong „F… Chirac“ über den Äther - unerlaubterweise.

Doch nun also England: Mit seiner Reportage zeigt Lanz eine sowohl erhellende wie erschreckende Beschreibung des EU-Austrittsstaates, und dass jenseits von Klischees. Insofern hat der Untertitel „ungeschminkt“ hier mal durchaus seine Berechtigung.

„Markus Lanz – England ungeschminkt“. Donnerstag, 17. Oktober, ZDF, 23:15 Uhr.