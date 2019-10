Berlin. Bachelor in Paradise 2019: RTL zelebriert den Kuppel-Irrsinn in neuen Folgen. Ist dieses Format der Albtraum von Paul Janke?

„Bachelor in Paradise“ ist das Format der erprobten Kuppelkandidaten. Wer zeigt beim Auftakt, was er in den vergangenen Staffeln gelernt hat? Die Kandidaten in der Einzelkritik:

Paul Janke: Der Ur-Bachelor flirtet diesmal nicht selbst, sondern ist bloß als Kummerkasten-Onkel von der Bar dabei. Das Problem: Beim Zusammenschnitt der besten Knutsch- und Krawallszenen, mit dem „Bachelor“-Formate traditionell starten, gibt es ausgerechnet vom Top-Star keine brauchbaren Bilder. RTL schubst ihn deshalb in eine Hängematte, wo er, scheinbar schlafend, Kissen umarmt, umherwälzt und ins Leere züngelt. Nach lauter Szenen, in denen seine Kollegen flennen, intrigieren und notdürftig ihre Brüste bedecken, reißt er erschrocken die Augen auf. Hahaha! Besser kann man die Rückkehr der untoten Kandidaten nicht zusammenfassen: Die ganze Staffel ist nichts als der Albtraum von Paul Janke!

Serkan: Das Spielkind aus Gerda Lewis‘ „Bachelorette“-Staffel knutscht schon in der ersten Folge rum, und das auch noch mit dem Bilderbuch-Feger Jade. Als sie ihn Tinky Winky nennt, bleibt unklar, ob die zwei mit den Teletubbies nur sozialisiert wurden oder die Sendung immer noch gucken. Eine Zeitlang sieht es so aus, als würden die beiden Evelyn und Domenico im Rollenfach der einfältigen Turteltauben beerben, …

… dann aber etabliert Jade sich überraschend als Schurkin von „Bachelor in Paradise“, schiebt die Romanze auf ihren Rausch und schwört dem Alkohol ab. Hoffentlich hält sie durch. Vielleicht kehrt dann sogar das Gefühl in ihre Brüste zurück. In Folge 1 merkt sie selbst dann nichts, als sich ihre beiden Bikini-Körbchen verabschieden.

Filip sagt zu seiner Laune immer nur: „Muss ja“. Der Mann zieht mit derselben Euphorie ins Paradies ein, mit der unsereins montags das Büro betritt. Später kleidet er seine Gefühle in einen Battle-Rap: „Es war ein anstrengender Tag. Es gibt nichts zu loben. / Alles ist ganz okay. Heute ist die Nacht der Rosen. / Und mir ist ganz egal: Ich scheiß auf deine Meinung. / Denn heute ist die Rose bei mir – also meine Entscheidung.“ Eine Ansage, bei der jede Frau sich geschmeichelt fühlt.

Michi schafft es, Filips Desinteresse noch zu unterbieten. Gefragt, warum er nach einer „Bachelorette“- und einer „Bachelor in Paradise“-Staffel schon wieder hier ist, antwortet der Romantiker mit Deutschlands schlechtem Wetter.

Anzeige Anzeige

Michelle hat mal irgendwas mit Michi gedreht und leitet aus der beruflichen Beziehung eine amouröse ab. Ihr Auftritt als tragisch verletzte Seele scheitert nur daran, dass das Funkenmariechen in etwa so empfindsam wirkt wie die junge Carmen Geiss.

Eddy teilt mit, dass eine Frau ihn „schockieren“ muss. In Wahrheit ist niemand schockierender als er selbst: Mal überrumpelt er alle mit einem Ur-Schrei, mal verkündet er, dass ihm gerade „ein Ei aus der Badehose rausflutscht“. (Igitt.) Und wann immer Party-Stimmung aufkommt, zerstört er sie mit den dösigen Klängen seiner Handpan, einer Art singender Bratpfanne für Leute, die wie er an Sternzeichen glauben.

Cornelis, der schon bei der 2014er Bachelorette mit seiner fischigen Aura imponierte, hat sich mit Tattoo und Seegras-Frisur jetzt vollständig in Aquaman verwandelt.

Christina, die ihrem Bachelor schon zum Kennenlernen eine Peitsche geschenkt hatte, baut ihr Image mit Sätzen wie diesem aus: „Ich glaube, mir krabbelt eine Ameise in den Arsch, Alter.“

Sarah ist ein Relikt aus Jan Kralitschkas „Bachelor“-Staffel stammt – das war 2013. Jungs wie Serkan und Filip durften damals noch nicht mal bis zur Primetime aufbleiben. Wie es um ihre eigene Reife bestellt ist, demonstriert Sarah durch das Mitführen eines Stoffschafs namens „Ührmel“.

Meike schafft es in nur einer Folge, die ganze Erbärmlichkeit von Karrieren im Kuppel-TV auf den Punkt zu bringen. Ihr Bekenntnis einer Affäre mit Marco verbindet sie mit dem Vorwurf, er habe sie beim Sex fotografieren wollte. Und zwar um die Bilder an den Boulevard zu verkaufen. Seiner eigenen Version zufolge hat er beim Sex nur aus Langeweile sein Instagram-Konto geprüft. Was ist daran das Deprimierendste? Die Hoffnung, durch Liebesverrat zu Ruhm zu kommen? Die Tatsache, dass es offenbar gar keinen interessiert? Oder der Narzissmus von Leuten, die den eigenen Instagram-Feed geiler finden, als die Person mit der sie gerade schlafen?

Mehr Entertainment