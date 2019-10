Berlin. Verloren! Joko & Klaas unterliegen im Show-Duell gegen ihren Sender. Zur Strafe schreiben sie die neue ProSieben-Hymne.

Joko und Klaas verlieren im Duell gegen ProSieben. Zur Strafe müssen sie ihrem Sender eine neue Hymne texten, komponieren, einsingen und produzieren. Die Premiere des Hits ist am Freitag um 17 Uhr im "taff"-Magazin. Wer dabei wirklich verliert, bleibt schwer zu entscheiden. Der aktuelle ProSieben-Song stammt von Rita Ora.

Wie war die Show?

Vorangegangen war ein Abend, der dem Publikum wahrscheinlich mehr Spaß gemacht hat Joko und Klaas. Die nämlich haben vier von sechs Spielen verloren: beim Werbe-Jingle-Raten gegen Adel Tawil und Collien Ulmen-Fernandes, beim Reboxing – dem Wiedereinpacken fabrikneuer Telefone und Fernseher – gegen die Influencer und Unboxing-Experten Dagi Bee und Kelly MissesVlog. Nur zwei Matches haben sie für sich entschieden; bei einem war ihr Gegner der Schafbock Daniel, den Joko und Klaas mitsamt seiner Herde in der letzten Sekunde eingestallt haben. Den zweiten Treffer landeten sie gegen Mario Basler in der Disziplin „Renn besoffen zur Million … wenn du kannst“ – einem Hindernisrennen mit Brillen, die den Tunnelblick eines Vollrauschs simulieren. Klingt lustig, war lustig. Für das Finale hatten Joko und Klaas sich allerdings nicht den nötigen Sicherheitspuffer erspielt: Als Joko seinem Partner von einem Laufband aus die unhandlichsten Gegenstände zuwerfen musste, segelte einer zu viel zu Boden. Der Sieg ging an den Sender.

