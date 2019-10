Berlin. Fürs ZDF moderiert Vox-Löwin Judith Williams „Mein Lied für Dich“. Für uns offenbart sie die Playlist ihres Lebens.

In der ZDF-Show „Mein Lied für Dich“ (ZDF, 16. Oktober, 20.15 Uhr) hilft Judith Williams Laien, die größten Momente des Lebens auszudrücken – in einem Song. Welche Lieder haben die Unternehmerin und Moderatorin selbst geprägt?

Judith Williams: Die Playlist meines Lebens

Zu welchem Song tanzt, zu welchem tanzt Judith Williams? Und was eignet sich, um selbst betrunken noch einen guten Karaoke-Auftritt abzuliefern? Wir haben nachgefragt.

Frau Williams, verraten Sie uns den Song, zu dem Sie am besten tanzen können?



„I Know You Want Me“ von Pitbull. Das ist aktuell unser Familien-Lieblingssong. Dazu tanze ich immer mit meinen Töchtern.

Was ist die Nummer, bei der Sie das Radio lauter stellen?

„La Gloria Eres Tu“ von Luis Miguel. Das war mein Aufwärm- und Motivationssong bei „Let’s Dance“.

Anzeige Anzeige

Was ist das traurigste Lied aller Zeiten?

„Candle in the Wind“ von Elton John. Die traurige Ballade zum Tod von Lady Diana rührt mich heute noch.

Bei welchem Karaoke-Hit geht auch betrunken nichts schief?



Die Frage stellt sich nicht, da ich selten Alkohol trinke.

Mehr TV