Berlin. Müsli-Riegel fürs Hirn: Die „Höhle der Löwen“ bewirbt diesmal auch den Omega-Bar von Ahead. Wie schmeckt er wirklich?

400.000 Euro für zehn Prozent ihrer Müsli-Riegeln: Mit dieser Bewertung gehen die Gründer Philip Brohlburg und Johannes Schröder am Dienstag, 15. Oktober, in „Die Höhle der Löwen“. Wir haben ihn getestet.

Mehr zum Thema: Hier finden Sie alle Pitches der aktuellen Folge.

Omega-Bar in der „Höhle der Löwen“

Die Reaktionen der Löwen sind unterschiedlich, als Philip Brohlburg und Johannes Schröder ihren Omega-Bar servieren, eine Leckerei aus Haferflocken und Molke-Proteinen. Carsten Maschmeyer schnüffelt skeptisch am Müsli-Riegel. Ralf Dümmel futtert drauflos und witzelt, dass er um ein Haar auch den Teller mitgegessen hätte – so lecker haben die Riegel ihm geschmeckt. Ich selbst habe den Salzkaramell-Riegel probiert – eine ganz neue Sorte, die es bei der Aufzeichnung der „Höhle der Löwen“ noch gar nicht gab. Von fern erinnert das Aroma an den Schokoriegel Lion, ein bisschen vielleicht auch Puffreis von Nippon – nur halt ohne all die Zutaten, die bei richtigen Süßigkeiten den Kick auslösen.

Der Riegel mit der, äh, Docosahexaensäure

Das hochverdünnte Geschmackserlebnis gibt mir im Umkehrschluss vor allem das Gefühl, etwas Gesundes zu essen. Grundsätzlich eine gute Voraussetzung: So nutze ich den Placebo-Effekt gleich mit. Wirken soll der Omega-Bar aber auch, und zwar auf meine Gehirnleistung. Von anderen unterscheidet ihn die Docosahexaensäure (DHA), eine aus Algen gewonnene Omega-3-Fettsäure. In einem 50-Gramm-Riegel stecken davon 167 Milligramm. Für ein einziges Gramm DHA muss man also sechs Riegel essen. Auch wenn das für Ralf Dümmel nach einer gelungenen Mahlzeit klingt: So gut schmeckt mir der Omega-Bar nicht, als dass ich in dem Fall nicht doch lieber auf ein Pillen ausweiche. Das Ahead-Sortiment besteht derzeit sowieso vor allem aus Pillen und Tropfen, die einem das zähe Kauen ersparen.

Bessere performen dank Omega-Bar

Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht der richtige Adressant für „legales Doping“ (O-Ton der Gründer). Ahead ist nämlich, wie man im Image-Film erfährt, mehr als ein Unternehmen. „Ahead ist ein Lifestyle, eine Bewegung von Menschen, die mehr aus sich herausholen wollen.“ Und zwar nicht nur in Fitness-Center, Studium und Karriere. Die mentale und physische „Performance“, der das Unternehmen sich verschreibt, sollen die Kunden ausdrücklich auch in Freundeskreis und Familie abrufen. Damit bin ich draußen. Wer das Gefühl hat, dass seine Performance auf dem Kinderspielplatz ein nächstes Level nötig hat, muss an seinem Leben wahrscheinlich mehr ändern als nur den Omega-3-Haushalt.

Mehr Entertainment