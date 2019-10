Der so genannte Grundpreis muss in Deutschland ausgezeichnet sein und verrät, welche Verpackungsgröße tatsächlich am kostengünstigsten ist. Foto: ZDF/Daniel Laudowicz

Osnabrück. In verschiedenen Experimenten zeigt Steffi Lischke in "ZDFzeit: Achtung, Kundenfalle! – Rabatt-Tricks, Preisfallen & Co.", wie der Handel uns Verbraucher verführt.