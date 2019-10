Osnabrück. Endlich ist die erste Staffel der vielfach preisgekrönten Serie „The Handmaid's Tale – Der Report der Magd“ (Tele 5, ab Freitag, 22.05 Uhr) auch im Free-TV zu sehen. Eine erschütternde Dystopie über eine Gesellschaft, in der Frauen keinerlei Rechte haben.

In naher Zukunft haben die USA quasi aufgehört zu existieren. Umweltkatastrophen, ein Bürgerkrieg und fundamentalistisch-religiöse Verblendung prägen stattdessen Gilead. Einen Gottesstaat, in dem Frauen vollkommen entrechtet leben. Da die meisten von ihnen unfruchtbar sind, gehen die wenigen noch fruchtbaren Frauen in den Besitz hochrangiger Männer über. So auch June Osborne (Elisabeth Moss), die als Eigentum des Commanders Fred Waterford (Joseph Fiennes) in Desfred umbenannt wird und fortan ritualisierte Vergewaltigungen über sich ergehen lassen muss.

Vorlage der vielfach preisgekrönten Serie „The Handmaid's Tale“ ist Margaret Atwoods Gesellschafts-Dystopie „Die Geschichte der Magd“, an deren Verfilmung sich 1990 bereits Volker Schlöndorff versucht hat. Die Serie ist deutlich besser. Von packender Intensität geprägt und gar nicht so weit von unserer derzeitigen Wirklichkeit entfernt hält sie uns den Spiegel vor, wohin eine freiheitlich geprägte Gesellschaft rutschen könnte, wenn wir nicht endlich aufwachen. Die Story entwickelt sich emotional aufrüttelnd verpackt über das tragische Schicksal der starken Hauptfigur June/Desfred, über die die Zuschauer in Rückblenden auch erfahren, wie es zu den katastrophalen Zuständen kam.

Wertung: 6 von 6 Sternen.

„The Handmaid's Tale – Der Report der Magd“. Tele 5, ab Freitag, 18. Oktober, 22.05 Uhr.