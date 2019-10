Osnabrück. Die neueste Episode „Schön und tot“ aus der Reihe „Die Füchsin“ (Das Erste, Do., 20.15 Uhr) knöpft sich diesmal die Model-Branche vor, die hier weit weniger glamourös erscheint als bei Heidi Klum. Dafür stimmt auch hier wieder die gewohnte Mischung aus Witz und Spannung.

Eigentlich soll Privatschnüffler Youssef (Karim Chérif) nur für seine hochschwangere Frau Simone das Catering bei einer Modenschau übernehmen. Aber kaum ist er dort, geschieht auch schon ein Mord. Doch wo ist nur die Leiche? Wie gut, dass Youssefs Kollegin Fuchs (Lina Wendel) Zeit hat. Die Leiche wird zwar schneller gefunden, als es dem stets zu spät eintreffenden Kommissar (Robert Dölle) lieb ist. Aber die Spuren führen in so viele Richtungen, dass die einstige DDR-Agentin Fuchs ihren alten Führungsoffizier Ruhleben um Hilfe „bitten“ muss.

Auch wenn die Episode "Schön und tot" als fünfter Krimi aus der Reihe "Die Füchsin" (Buch: Ralf Kinder, Regie: Sabine Derflinger) nicht ganz an die großartige Folge der vergangenen Woche heranreicht, überzeugt auch hier die ausbalancierte Mischung aus Spannung und Witz. Neben dem fortlaufenden Handlungsstrang um Fuchs' Vergangenheit und ihren nun im Knast sitzenden Sohn geht es diesmal um allerlei Missstände in der Model-Branche, die hier weit weniger glamourös erscheint als bei Heidi Klum. Frei nach dem Motto „Germany's Next Dead Model“ werden hier falsche Hoffnungen, Ausbeutung und der triste Alltag hinter den Kulissen thematisiert, ohne dass es aufgesetzt oder allzu klischeebeladen wirkt.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Die Füchsin – Schön und tot“. Das Erste, Donnerstag, 17. Oktober, 20.15 Uhr.