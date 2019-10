Osnabrück. Die „45 Min“-Reportage „Das Geschäft mit dem Müll“ begibt sich auf eine bittere Spurensuche zum Thema Plastik und zeigt anschaulich, wieso trotz zahlreicher Bemühungen und Gesetze keine Besserung bei der Reduzierung von Plastikmüll in Sicht ist.

Am 1. Januar ist das „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen“, besser bekannt als Verpackungsgesetz, in Kraft getreten. Damit sollen die Recyclingquoten sowie die Anzahl wiederverwertbarer Verpackungen erhöht werden.

Klingt eigentlich gut. Ist aber in Sachen Umweltpolitik nur ein weiterer zahnloser Tiger, wie die NDR-Reportage „45 Min – Das Geschäft mit dem Plastik“ zeigt.

Spurensuche quer durch Deutschland

„Wieso kommen wir vom Plastik nicht los“, fragt Filmautorin Antonia Coenen zu Beginn ihrer Spurensuche quer durch Deutschland. Und findet Plastik auch da, wo es kaum vermutet wird. In der Landwirtschaft zur Ertragsoptimierung. Nicht nur dort wird schnell klar, dass es kommerzielle Interessen sind, die die Plastikberge immer noch kräftig wachsen lassen.

Einweg billiger als Recycling

Es sei sowieso billiger, neues Einwegmaterial zu produzieren als Plastik zu recyclen. Und wenn unser Plastikmüll nicht recycelt wird, dann landet er eben im Ausland, wie Coenen am Beispiel Türkei belegt.

Die sehr gut aufgebaute Reportage beleuchtet anschaulich den Kunststoffkreislauf mit seinen schädlichen Auswirkungen bis an die türkische Mittelmeerküste. Was immer noch fehle, so die durchgehende These, seien klare Vorgaben zur Müllvermeidung.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„45 Min – Das Geschäft mit dem Plastik“. NDR, Montag, 14. Oktober, 22 Uhr.