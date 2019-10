Osnabrück . Die Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem beleuchten Anja Kollruß und Sebastian Heemann in ihrer Dokumentation "Chancen für alle? – Schule im Brennpunkt", die am Samstag, 19. Oktober 2019, um 20:15 Uhr, bei ZDFinfo gezeigt wird.

Für Boxtrainer Eugen Buchmüller ist die Lösung einfach: „Wenn man sich mit einem Kind beschäftigt, dann wird aus ihm etwas. Wenn man es einfach liegen lässt, dann kann man nichts erwarten“, sagt der ehemalige Weltmeister. Jetzt trainiert er Schüler an einem Gymnasium in Bremerhaven-Lehe. Sein Ziel: „Die müssen Disziplin lernen, sonst wird das nichts.“ Nicht nur die Anliegen von Pädagogen und Wissenschaftlern, sondern auch die Wünsche von zwei Schülerinnen und zwei Schülern rücken Anja Kollruß und Sebastian Heemann in den Fokus ihrer Dokumentation, die sich um die nicht vorhandene Chancengleichheit in Deutschland dreht.

Auch heute noch ist ausgerechnet im Land der Dichter und Denker vor allem das direkte Umfeld ausschlaggebend dafür, welche Möglichkeiten ein Mensch hat, was er aus seinem Leben machen kann. Kurz gesagt: Meistens fehlt Unterstützung da, wo sie am nötigsten ist. Das ist nicht neu, aber Kollruß und Heemann zeigen an den Biografien von Nikola, Sarah, Majenna und Phil auf, wo es klemmt. Und wo Politiker einmal ihre Hausaufgaben machen sollten, um endlich effektiv gegensteuern zu können. Immerhin können nicht nur einzelne Menschen ihr Potenzial nicht entfalten. Auch der Gesellschaft geht auf diese Weise viel verloren.

Fünf von sechs Sternen