Berlin. "Bachelor in Paradise 2019" startet mit einer Überraschung: Rafi, einer der Ex-Bachelorette-Kandidaten, ist schwul.

Am kommenden Dienstag startet bei RTL die zweite Staffel von "Bachelor in Paradise". Beim Streamingdienst TVNOW ist die erste Episode schon am Abend des 8. Oktobers zu sehen. Und zum Auftakt zündet RTL eine echte Überraschung: Der 29-jährige Rafi Rachek, der noch im letzten Jahr der Bachelorette Nadine Klein auf die Pelle rückte, outet sich als schwul.

Rafi Rachek? Wer war das nochmal?

Dass Rafi für Überraschungen gut ist, hat er schon bei der "Bachelorette" demonstriert: Damals hatte er die Show nach der vierten Folge freiwillig verlassen. Bleibenden Eindruck hatte er da längst gemacht – als Meister des Überrumpelungsflirts. Teilnahmslose Blicke von Nadine Klein legte er sich grundsätzlich als innig und vielsagend aus. Einmal ließ er sie sogar die Augen schließen, um ihr dann dreist einen Kuss auf die Schulter zu drücken. Ein Auftritt, nach dem alle "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen in Habachtstellung gegangen sein dürften. Und das, wie sich nun herausstellt, obwohl er gar nichts von ihnen will.

Was wird aus Rafi nach dem Coming-out?

Vor seiner "Bachelorette"-Staffel hatte Rafi uns noch mitgeteilt, dass er sich in drei Jahren an der Seite von Nadine Klein sieht – oder sich als Hauptdarsteller seiner eigenen "Bachelor"-Staffel eine Freundin suchen will. Daraus wird nun nichts. Vielleicht klappt es stattdessen mit einer Weiterbeschäftigung als "Prince Charming", dem ersten schwulen Kuppelformat, das demnächst auf TVNOW zu sehen sein wird. Als weiteres Karriereziel hatte Rafi damals das Dschungelcamp angegeben. Die Schlagzeilen, die dazu nötig sind, hat er mit seinem Comíng-out zumindest vorerst in der Tasche.

