Osnabrück. Das ZDF zeigt heute Abend den TV-Krimi „Ein verhängnisvoller Plan“, der beim Filmfest in München als "Fernsehthriller von Weltniveau" zum besten deutschen Fernsehfilm des Jahres gekürt wurde. Erstklassig ist er auf jeden Fall, wie auch Hauptdarsteller Benjamin Sadler findet.

