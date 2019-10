Berlin. Laut "Bild" nimmt Heidi Klum den Namen von Tom Kaulitz an. Tauft ProSieben "GNTM – by Heidi Klum" um? Das sagt der Sender.

Heidi Klum nimmt angeblich den Namen ihres Ehemanns Tom Kaulitz an. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf das Celebrity-Portal "TheBlast.com". Demnach soll Klum die erforderlichen Dokumente bereits eingereicht haben.

Wird GNTM gemeinsam mit Heidi Klum umgetauft?

Was bedeutet das für das Model-Casting, das Klums Namen immerhin im Titel trägt? Benennt ProSieben die Show in "Germany's next Topmodel by Heidi Kaulitz" um? Wer viel fragt, kriegt viel Antwort: "Was denken Sie?", schreibt der Sender-Sprecher. "'Germany‘s next Topmodel – by Heidi Klum‘ bleibt ,Germany‘s next Topmodel – by Heidi Klum'."

