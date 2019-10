Berlin. Sydney Youngblood, Pop-Star der 80er, geht zum RTL-"Supertalent". Seine Konkurrenten: ein Stofftier und ein nackter Po.

Warum geht ein Popstar, dessen Debüt-Album sich millionenfach verkaufte, in eine Talent-Show? Weil er im Dschungelcamp schon war. An diesem Samstag tritt Sydney Youngblood vor Dieter Bohlens "Supertalent"-Jury.

"Du kommst mir irgendwie bekannt vor ..."

Eins muss man ihm lassen: Mut zur Selbstdemontage hat Sydney Youngblood. Seinen Auftritt beim "Supertalent" bestreitet er pfiffig unter dem bürgerlichen Namen Sydney Ford. Die Undercover-Aktion hat auf deprimierende Weise Erfolg: Statt eines Jubelschreis des Wiedererkennens hört der Pop-Star vom Juror Bruce Darnell einer Vorabmeldung zufolge nur diesen Satz: "Du kommst mir irgendwie bekannt vor." Exakt 30 Jahre nach dem Hit "If Only I Could" ist Youngblood nur noch eine schwache Erinnerung.

Youngblood zwischen Stofftier und Nackt-Po

Das ist niederschmetternd. Der 58-Jährige steht schließlich nicht nur für einen der scheußlichsten 80er-Jahre-Songs. Er war auch vor nur einem Jahr im Dschungelcamp. Trotzdem erkennen ihn nun nicht mal mehr seine RTL-Kumpane. Wobei man zugeben muss: Die Ablenkungen einer "Supertalent"-Ausgabe sind traditionell sehr groß. Der Musiker tritt diesmal gegen gleich zwei Hunde an. Einer ist das Stofftier Seppi, bekennender Biertrinker und Held einer Oktoberfest-Puppen-Nummer. Den anderen hat die Australierin Duckie L'Orange sich zu Unterhaltungszwecken auf den nackten Hintern gemalt. Wer starke Nerven hat, kann runterscrollen und ihn sich ansehen.

"Das Supertalent". Samstag, 5. Oktober 2019, ab 20.15 Uhr.

Mehr Entertainment