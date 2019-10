Berlin. Als "Prince Charming" flirtet Nicolas Puschmann mit 20 Männern – auf dem RTL-Streamingdienst TVNOW.

Bei "Bauer sucht Frau" gehören schwule Singles schon seit Jahren zum Stammpersonal. In der "Bachelor"-Welt kamen queere Beziehungen bislang nur als überraschende Abweichung von der Hetero-Dramaturgie vor: Mal streute die "InTouch" Gerüchte über ein schwules Techtelmechtel hinter dem Rücken von Bachelorette Jessica Paszka. Mal verliebte eine Kandidatin des vietnamesischen Bachelors sich in eine Konkurrentin.

So funktioniert "Prince Charming"

Lauter Anzeichen, in denen RTL nun den grundsätzlichen Bedarf nach einer queeren Datingshow erkennt. Mit "Prince Charming" erprobt der Sender auf seinem Streamingdienst TVNOW erstmals ein schwules Konzept: An Griechenlands Küste werben dabei 20 Single-Männer um den 28-jährigen Account-Manager Nicolas Puschmann. Statt der Nacht der Rosen gibt es bei "Prince Charming" eine Gentlemen Night, bei der nicht Blumen, sondern Krawatten verteilt werden. Wer am Ende ohne dasteht, muss die Villa verlassen.

Wann startet das schwule Dating?

Die erste Staffel ist auf acht Folgen angelegt, die ab dem 30. Oktober 2019 immer mittwochs freigeschaltet werden. Wie beim "Bachelor" lassen die Kandidaten den kollektiven Flirt nach dem Finale in einer neunten Folge noch einmal Revue passieren. Vorbild des Formats ist die US-Reality-Show "Finding Prince Charming".

Mehr Entertainment