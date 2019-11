Osnabrück/Köln . Am 1. November startet in der ARD die Reihe „Käthe und ich“, die auch Themen aufgreift, die nicht sehr leichtfüßig sind. Mariele Millowitsch und Christoph Schechinger spielen die Hauptrollen als Pflegedienstleiterin und Psychologe mit dem Schwerpunkt Tiergestützte Therapie.

Bei Paul Winter (Christoph Schechinger) ist der Hund immer dabei. Als ausgebildeter Psychologe mit dem Schwerpunkt Tiergestützte Therapie kümmert sich Paul in der Reihe "Käthe und ich" um ganz besondere Fälle. Und seine Australian-Shepherd-Hündin Käthe assistiert ihm auf ihre ganz eigene Art. Die beiden helfen Menschen, nach Unfällen und Erkrankungen auch seelisch wieder auf die Beine zu kommen und einen Alltag zu entwickeln.

Im ersten Fall, Titel „Dornröschen“, ist es Maria Thalbach (Muriel Baumeister), die fünf Jahre im Wachkoma gelegen hat. Ihr Mann Johannes (Stephan Szász) hatte sie bereits aufgegeben. Doch vor drei Monaten ist Maria aus dem Koma aufgewacht und hat in der Reha schnell Fortschritte gemacht. Nun will Johannes sie nicht länger belügen und ihr sagen, dass er inzwischen mit einer anderen Frau (Julia Becker) zusammenlebt. Auch seine achtjährige Tochter liebt diese Frau, mit ihrer eigentlichen Mutter hat sie aufgrund der körperlichen Gebrechen hingegen Probleme. Der Psychologe wiederum hat durch seine Ehefrau Erina (Nadja Bobyleva), eine ehemalige Star-Ballerina, einen ganz persönlichen Zugang zu der Situation von Maria und Johannes Thalbach, wie in mehreren Rückblicken im Verlauf der ersten Folge erzählt wird.

Untypisch

Ein nicht gerade typisches Thema für eine Reihe. „Wir zeigen, dass im Leben nicht alles schwarz-weiß ist, sondern dass es auch Grautöne gibt“, sagt Mariele Millowitsch im Gespräch mit unserer Redaktion. Und: „Es gibt Dinge, die sind schlimm, aber sie passieren. Wir sind halt alle nur Menschen.“

Die Schauspielerin ist für "Käthe und ich" die Rolle der Pflegedienstleiterin Hildegard Möller geschlüpft. Als Fachkraft mit hohen Ansprüchen hat Paul um Unterstützung gebeten, damit ihre Patientin Maria aufgefangen wird. Für den Ehemann von Maria hingegen hat sie deutliche Töne. Sie maßregelt ihn, weil er sich in ihren Augen nicht genug um seine Frau gekümmert hat, während sie im Koma lag. Und weil er Maria die drei Monate, die sie bei Bewusstsein ist, angelogen hat.

Mal schlecht benehmen

„Ich selbst wäre nicht so hart“, sagt Mariele Millowitsch, die die Rolle aber gerade auch aus diesem Grund angenommen hat, denn: „Ich find‘s großartig, dass ich mich schlecht benehmen darf.“ Zudem möge sie es, dass sich Hildegard politisch unkorrekt verhalte und auch mal den Stinkefinger zeige. Dazu gibt ihr das Drehbuch von Brigitte Müller Gelegenheiten bei Begegnungen mit Hildegards Chef Robert Lechner (Stephan Schad), der sie am Ende der ersten Folge schließlich vor die Tür setzt.

„Hildegard wechselt nach dem Rauswurf in den ambulanten Pflegedienst und bleibt der Reihe erhalten“, erläutert Mariele Millowitsch ihre Rolle, die sie zum Zeitpunkt des Gesprächs mit unserer Redaktion wieder vor der Kamera verkörpert. Bereits jetzt dreht das Team an weiteren Folgen von „Käthe und ich“. Das ist ungewöhnlich, warten die Produktionsfirmen doch üblicherweise die Ausstrahlung der ersten Folgen ab, um zu sehen, wie sie beim Publikum ankommen. „Die finden die beiden Folgen offenbar so gut, dass sie direkt weitermachen möchten“, meint Mariele Millowitsch.

Anzeige Anzeige

Millowitsch mag Serien

Einem größeren Publikum bekannt wurde die Kölnerin ab 1995 durch die Serie „Girlfriends – Freundschaft mit Herz“. Die Hauptrolle der Marie Malek spielte sie bis 2004. Es folgten unter anderem die Serie „Nikola“ und Rollen im Ausland. Aktuell ermittelt sie immer wieder in der Krimi-Reihe „Marie Brand“ zusammen mit Hinnerk Schönemann.

„Ich mag die Erzählweise von Serien. Die Figuren entwickeln sich“, erläutert die Schauspielerin. Sie ergänzt, dass auch andere Formate interessant seien, sie aber keine Berührungsängste mit Serien und Reihen habe. Sie sei auch nicht auf Hauptrollen fixiert, es gebe durchaus auch andere Rollen, die interessant seien, sagt die 63-Jährige mit Blick auf die veränderten Figuren, die ihr angeboten werden. „Die Geschichten verändern sich mit dem Alter. Jetzt spielen wir halt die Großeltern oder die etwas älteren Eltern.“