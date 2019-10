Osnabrück. Ein 14jähriger Junge aus Paris erlebt in den Sommerferien auf dem Land seine erste große Liebe.

Der 14-jährige Pariser Ali (Talid Ariss) hatte sich seine Sommerferien anders vorgestellt, als sie mit seinem kleinen Bruder Selim (klasse: Maël Rouin Berrandou) bei den Großeltern auf dem Land zu verbringen. “Gummis brauchst du da nicht“, spotten seine Pariser Kumpels, die von Sex in Spanien träumen, vor der Abreise. Hier, in der Nähe von Bordeaux, ist der Hund begraben und Langeweile vorprogrammiert. Doch nachdem Ali seinen alten Kumpel Pierre mit seiner Clique wiedertrifft, ändert sich vieles. Zumal er mit Réjane ein Mädchen kennenlernt, das ihn fasziniert. Nur dass Oma immer mehr vergisst, irritiert den Teenager.



Regisseurin Hélène Angel inszeniert den Film in einem Tempo, den Meteorologen bei Hitze empfehlen: gemächlich. Angel lässt sich Zeit und dabei gelingt es ihr, das Lebensgefühl von Jungen und Mädchen irgendwo zwischen Kind und Erwachsenen einzufangen. Überhaupt wird Alter und die sich dadurch ergebenden Veränderungen im Film thematisiert: wie im Fall der Großmutter, die an beginnendem Alzheimer leidet. Zuweilen allerdings droht die Geschichte ob ihrer Langsamkeit (und manchmal Langatmigkeit) an Spannung zu verlieren, auch wenn Angel eine schöne Balance zwischen Komik und Tragik findet.

Ein unvergesslicher Sommer

Freitag, 04. Oktober 2019, 20:15 Uhr, Arte

Vier von sechs Sternen