Berlin. Hammerzeh-Socken, Schonbezüge für Staubsauger und die Rückkehr der Bratwurst aus Bremen: Das bietet Folge 5 der "Höhle der Löwen" am Dienstagabend.

Fünfte Folge der Vox-Show "Die Höhle der Löwen". Diese Gründer hoffen am Dienstag, 1. Oktober ab 20.15 Uhr auf das Geld von Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Gregor Kofler und Frank Thelen.

Mehr DHDL 2019

Die Pitches der fünften DHDL-Folge 2019

Wie immer stellt Vox die Gründer vor der Ausstrahlung in einer Mitteilung vor, die wir hier zitieren:

Brad Brat aus Bremen

Marvin Kruse ist bereits das dritte Mal in der "Höhle der Löwen”. 2015 präsentierte der Bremer seinen Onlineshop Pfotenheld, bei dem es alles für 0 Euro gab. "Da gab es eine richtige Klatsche. Aber es ist ok. Ich habe eingesteckt und es hat mich besser gemacht”, so Kruse . Pitch Nummer zwei war Brad Brat, eine so dicke Bratwurst,die in in Scheiben geschnitten auf den Grill kommt. In Bremen und Oldenburg betreibt Marvin Kruse bereits eigene Brad-Brat-Geschäfte. Mit einem Invest von 200.000 Euro möchte er nicht nur einen weiteren Store eröffnen, sondern gezielt ins Franchise-System einsteigen. Im Gegenzug bietet er zehn Prozent seiner Firmenanteile an.

Protect Pads aus Luxemburg

Adel Adrovic und Jill Audrit sind nicht nur Lebens-, sondern auch Businesspartner. Die Luxemburgerin ärgerte sich immer wieder über Schrammen und Macken an Möbeln, die beim Staubsaugen entstehen. Um dieses Problem zu beheben, entwickelten sie ein Stoßschutzpolster, das am Staubsaugergehäuse, an der Bodendüse, sowie am Akkusauger oder Saugroboter angebracht werden kann. Der Protect Pad dämpft die Stöße und bewahrt Möbel und Wände vor Kratzern. Jetzt möchten sie mit ihrer Erfindung zuerst den deutschen Markt erobern und später europaweit expandieren. Dafür benötigen die Gründer 85.000 Euro und bieten 15 Prozent der Firmenanteile an.

AER aus Stuttgart

Wer Luftaufnahmen machen will, musste bislang viel Geld für Drohnen in die Hand nehmen. AER soll die günstige Alternative für spektakuläre Fotos und Videos aus der Vogelperspektive sein. Einfach die GoPro in den "Wurfpfeil" legen und schon kann man die Kamera sorglos durch die Luft werfen, da sie durch AER in der Luft stabilisiert und vor dem Aufprall geschützt wird. Das wasserfeste Material soll auch einen Einsatz im Wassersport möglich machen. Außerdem kann es in der Gruppe als Gemeinschaftsspiel genutzt werden. Auch Profis konnten die Gründer Arne Kronmeyer, Levin Trautwein und Hedda Liebs begeistern: diverse Bundesligavereine nutzen AER zur Erstellung ihres Social Media-Contents, er kam bereits bei Werbespots und dem Red Bull Extremsportevent Klippenspringen zum Einsatz und es wurde sogar für eine Actionszene für einen deutschen Kinofilm damit gedreht. Weitere Produkte sind bereits in Planung und für die Zukunft möchten sie mit ihrem Unternehmen die Marke für innovatives Kamerazubehör werden. Ihr Angebot an die "Löwen”: 10 Prozent Unternehmensanteile für 150.000 Euro.

Anzeige Anzeige

Camping Butler aus Mönchengladbach

Allein in Deutschland gibt es über 3000 Campingplätze, 2016 gab es über 140 Millionen Übernachtungen in Campingmobilen und der Freizeitmobilmarkt wächst. Doch eine Sache macht keinem wirklich Spaß: Das Entleeren und Säubern der Camping-Toilette. Mit dem "Camping Butler" wollen die Erfinder Simon Freutel (37, Physiker) und Ralf Winkelmann (35, Maschinenbautechniker) sprichwörtlich "aus Scheiße Gold machen". Sie haben einen Vollautomaten entwickelt, der die Reinigung von Camping-Toiletten-Kassetten übernimmt. Der Camper vermeidet so beim Austausch der Kassetten den Kontakt zu unangenehmen Gerüchen und Fäkalien. Für die Produktion brauchen die beiden Gründer ein Investment von 200.000 Euro und bieten zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

GoBunion aus München

Sarita Bradley (35) liebt hohe Schuhe, doch nach einem langen Tag können die Füße schmerzen. Ungesundes Schuhwerk oder eine vererbbare Bindegewebsschwäche sind die häufigsten Ursachen für die Verkrümmung des großen Zehs. Auch unter dem Fachbegriff Hallux Valgus oder Ballenzeh bekannt – auf englisch Bunion. "Das sieht nicht nur unästhetisch aus, sondern kann auch unangenehme Schmerzen verursachen und führt im schlimmsten Fall zu einer Fuß-OP”, weiß die Münchnerin. Auch sie selbst hat eine Tendenz zum Hallux Valgus, ist aber mit den bisherigen Produkten aus den Sanitätshäusern nicht glücklich: "Entweder sind sie zu unpraktisch, ineffektiv oder zu unschön.” Deswegen hat sie GoBunion entwickelt. Von außen sehen ihre besonderen Strumpfwaren wie ganz normale Strümpfe aus, doch im Inneren befindet sich ein Softgel-Zehentrenner. Durch das Separieren und Dehnen der Großzehe soll er schmerzlindernd sein und die Krümmung entlasten. Um ihr Produkt breitflächig an die Frau zu bringen, benötigt die Gründerin 150.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.