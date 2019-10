Berlin. Wird im deutschen Fernsehen nicht schon genug getalkt? Nein, findet Das Erste – und startet heute mit „Hier spricht Berlin“ eine neue Plaudersendung aus der Hauptstadt.

Die Frage, ob in dem 90-minütigen Talk mit der Politjournalistin Eva-Maria Lemke („Kontraste“) und der Sportmoderatorin Jessy Wellmer („Sportschau“) geraucht werden darf, sorgte zuletzt für Wirbel. Anfangs hatte der RBB, der die Show für Das Erste produziert, angekündigt: „Es darf getrunken und – wenn die Gäste sich trauen – auch geraucht werden.“ Der Nichtraucherschutzverein Pro Rauchfrei intervenierte jedoch, nannte das Ganze „die ekligste Mutprobe der Welt“ und wollte eine gerichtliche Prüfung, falls Zuschauer bei der Sendung anwesend sind. Der RBB gab nach: Zigaretten, Zigarren und Pfeifen sind nun doch unerwünscht.



Für die Auftaktsendung haben Moderator Günther Jauch, der Musiker Sido, die Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller, der Opernsänger Thomas Quasthoff und die Autorin Else Buschheuer zugesagt. Die beide in der DDR geborenen Gastgeberinnen Wellmer und Lemke wollen mit ihnen über das Jubiläum des Mauerfalls von 1989 sprechen. In diesem Zusammenhang ist sicher auch der historisch beziehungsreiche Titel der neuen Show bedeutsam: Mit den Worten „Hier spricht Berlin“ begann im Mai 1945, kurz nach dem Zusammenbruch von Nazi-Deutschland, die Rundfunkübertragung auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR.

Zwischen erwachsen und übermütig

Auf den Hauptstadt-Nimbus setzt der RBB auch in seiner PR für die neue Show. Da heißt es: „In Berlin wurde und wird Geschichte geschrieben. Hier fallen Entscheidungen, die das ganze Land betreffen. In der Hauptstadt werden Trends gesetzt und Dinge verhandelt, die aufregen, berühren und unterhalten“ – damit sei die Stadt genau der richtige Ort für „Hier spricht Berlin“. Die Atmosphäre des Hauptstadttalks soll nach Senderangaben so sein wie die von Berlin: „Zwischen erwachsen und übermütig – und auch Banalitäten dürfen sein, wenn sie denn unterhaltsam sind.“ Jessy Wellmer, die regelmäßig sehr souverän durch die „Sportschau“ führt, und die „Morgenmagazin“-gestählte Eva-Maria Lemke könnten genau die richtige Wahl für diesen Mix aus journalistischem Anspruch und lockerem Talk sein.

Frischzellenkur für Dienstagsprogramm

Seit Ende September zeigt Das Erste am Dienstagabend wechselnde Talks, die meisten davon laufen schon seit Jahrzehnten in den Dritten Programmen – „Hier spricht Berlin“ (zweite Ausgabe: 22.10.), das einzige neue Format in dieser Reihe, wird sich mit ihnen abwechseln: die „NDR Talk Show“ mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, der „Kölner Treff“ mit Bettina Böttinger und der 45 Jahre alter Fernsehklassiker „3 nach 9“ mit Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo. Bundesweit erreichen diese drei Formate zusammen freitagabends 2,67 Millionen Zuschauer, die sich nun Das Erste sichern will: Eine Frischzellenkur für den Sendeplatz am späten Dienstagabend, der zuletzt mit Spielfilmen eher gefüllt als wirklich gestaltet wurde.

Dass das Erste erfolgreiche Sendungen aus den Dritten übernimmt, ist nicht neu – Shows wie „Inas Nacht“, „Extra 3“, „Ladies Night“ oder „Carolin Kebekus: Pussy Terror TV“ sind schon erfolgreich gewechselt. Die Talks sollen am Dienstag laut ARD-Programmdirektor Volker Herres „mit einem hohen journalistischen Anspruch, einer heitereren Grundstimmung und überraschenden Situationen ebenso zur Unterhaltung wie zum Mitdenken einladen.“