Osnabrück. Der 30. Jahrestag zum Fall der Mauer wirft seinen Schatten voraus. Vom aktuellen Tag der Deutschen Einheit bis zum 9. November häufen sich im TV sehenswerte Beiträge zum Thema. Wir haben schon mal einen kritischen Blick auf einige Angebote geworfen und verraten Ihnen, was sich lohnt.

Warum eigentlich feiern wir den 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit? Nun gut, an jenem Tag trat im Jahre 1990 der Einigungsvertrag in Kraft und besiegelte somit formal das endgültige Aus der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Aber wieso um alles in der Welt wird dieser eher technische Vorgang mit einem offiziellen Feiertag gewürdigt, und nicht das eigentlich einschneidende historische Ereignis des Mauerfalls vom 09. November 1989? Der jährt sich nun in gut einem Monat zum 30. Mal. Und wirft seinen medialen Schatten weit voraus.

Schon jetzt, zum 29. Jahrestag der Einheit, finden sich im TV allerlei Beiträge zum Thema. Bei 3sat etwa, wo bereits am Mittwoch um 20.15 Uhr unter dem Titel „DDR – die entsorgte Republik“ der interessanten Frage nachgegangen wird, wieso die Wiedervereinigung nach Artikel 23 Grundgesetz und nicht nach Artikel 146 beschlossen wurde. In letzterem Fall wäre es anstelle eines Beitritts der DDR zur Bundesrepublik zur Gründung eines neuen Staates mit neuer Verfassung gekommen, die aber insbesondere Helmut Kohl als „Kanzler der Einheit“ abgelehnt habe.

Sehenswert ist der Spionagethriller „Wendezeit“ (20.15 Uhr, ARD) mit Petra Schmidt-Schaller als Doppelagentin. Einen Tag später lohnt es sich auf jeden Fall schon wieder, bei 3sat vorbeizuschauen. Der "Thementag: Deutsche Geschichten" bietet einen bunten Strauß mit grandiosen Spielfilmen und Mehrteilern, von denen insbesondere die Agentenposse "Kundschafter des Friedens" (14.20 Uhr) einen Tipp wert ist.

Globaler Blick

Mit einem globalen Blick auf die historischen Ereignisse beschäftigt sich Arte den gesamten Oktober über. „30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs“ heißt der Themenschwerpunkt, der ein vielseitiges Angebot bereit hält. Darunter Erstausstrahlungen wie „Der schwierige Weg zur Einheit – Das Ringen um die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen“ (06. Oktober, 22.25 Uhr), der hintergründige Einblicke in bislang teilweise unbekannte Akten der CIA ermöglicht. Aber auch Wiederholungen wie „Erich Mielke – Meister der Angst“ (15.10., 20.15 Uhr) oder „D-Mark, Einheit, Vaterland – Das schwierige Erbe der Treuhand“ (15.10., 21.45 Uhr) sind einen zweiten Blick wert. Leider nur online zu sehen ist die 8 x 6-minütige Webserie „Urbex im Osten“, die sich den bedrohlichen Ruinen einstiger kommunistischer Großbauten wie Stalins geheimem Sanatorium widmet.

Selbstverständlich punkten die Sender auch mit fiktionalen Eigenproduktionen zum Thema Mauerfall und Einheit. Das öffentlich-rechtliche Herzstück zum 30. Jahrestag des Mauerfalls ist dem ZDF mit dem aufwändig inszenierten und hochkarätig besetzten Dreiteiler „Preis der Freiheit“ (ab Montag, 04. November, 20.15 Uhr) gelungen. Die Handlung setzt bereits zwei Jahre vor dem Mauerfall im Jahre 1987 ein. Aber schon da ist vielen Menschen in Ost und West klar, dass der Arbeiter- und Bauernstaat auf einen Staatsbankrott zusteuert.

Waffen, Müll und Menschenhandel

Inhaltlich geht es um die Devisenbeschaffungs-Agentur „Kommerzielle Koordinierung“ (KoKo) der DDR, die mit West-Valuta dem maroden Staatshaushalt auf die Sprünge helfen soll. Dazu fädelt sie allerlei dubiose Geschäfte ein. Nicht nur Waffen und Müll bringen Geld und Gold in die Staatskasse. Mit sogenannten Häftlingsfreikäufen wird auch eine ganz besondere Art des Menschenhandels betrieben.

„Preis der Freiheit“ erzählt in Form eines spannenden Dramas, wie sich die damit verbundenen Ereignisse auf das Leben dreier höchst unterschiedlicher Schwestern (Nadja Uhl, Barbara Auer und Nicolette Krebitz) auswirken. Dabei gelingt der dreiteiligen Produktion nach einer Idee von Ko-Drehbuchautorin Gabriela Sperl die Gratwanderung zwischen Familienfilm und Agentendrama vor historischer Kulisse.

Auch das NDR-Fernsehen lässt sich nicht lumpen und sendet einen „Themenschwerpunkt - 30 Jahre grenzenlos“. Darin findet sich unter anderem die Wiederholung der immer wieder sehenswerten „Tatort“-Episode „Unter Brüdern“ (29.10., 22.45 Uhr), in der die Wessis Schimanski und Thanner mit ihren Brüdern Fuchs und Grawe aus dem Osten zusammenarbeiten. Weniger lustig hingegen ist die Dokumentation „Die Stasi im Kinderzimmer“ (6.11., 22.00 Uhr) aus der Reihe „Wir im Norden – Unsere Geschichte“. Sie belegt, wie schon Kinder und Jugendliche seit 1966 dazu herangezogen wurden, „für den Frieden“ Eltern und Verwandte auszuspionieren. Ein wenig bekanntes Thema, zu dem hier nun Betroffene zu Wort kommen.

Natürlich gibt es auch im Internet interessante Seiten zum Thema zu entdecken. So bietet das ZDF unter dem Titel „Friedliche Revolution 1989 – Der Weg zum Mauerfall“ eine Online-Chronik der Ereignisse an. Und die „Open Memory Box“ bietet eine einmalige Sammlung privater DDR-Schmalfilme von 1947-1990 an. Obwohl die Navigation auf der frei zugänglichen Seite ein wenig eigenwillig erscheint, lohnt es sich, auf open-memory-box.de durch insgesamt 415 Stunden unverfälschten DDR-Alltag zu klicken.