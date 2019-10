Osnabrück. Während die Staatsmacht im Palast der Republik den 40. Geburtstag der DDR feiert, fordern die Menschenmassen auf den Straßen Reformen. Die Dokumentation „Palast der Gespenster“ kontrastiert eindrucksvoll Staatspropaganda und Wirklichkeit kurz vor dem Ende der DDR.

Ost-Berlin am 07. Oktober 1989. Die Deutsche Demokratische Republik feiert ihren 40. Geburtstag. Erich Honecker, der Staats- und Parteiratsvorsitzende der DDR, hat in seinen „Lampenladen“ – Pardon – in den prunkvoll geschmückten und auf Hochglanz polierten Palast der Republik geladen. Vertreter aus 72 Staaten Staaten folgen der Einladung. Unter ihnen auch Michael Gorbatschow. Aber das gemeine Volk will gar keine Party. Es will Reformen. Aufbruch. Freiheit. Und während die Staatsmacht gut abgeschirmt im „Palast der Gespenster“ feiert, geht das Volk auf die Straße. Als Gorbatschow vorzeitig abreist, eskaliert die Lage.

Heike Bittner und Torsten Körner fassen die Ereignisse rund um den letzten Geburtstag der DDR exemplarisch an den Beispielen Ost-Berlin und Plauen zusammen. Dafür können sie nicht nur auf höchst interessantes Archivmaterial zurückgreifen. Auch die Zeitzeugen vor der Kamera vom einstigen Stasi-Feldwebel bis zum Handwerker in Plauen, wo es an dem Tag auch zu einer großen Massendemo kommt, vermitteln ein vielseitiges Bild vom endgültigen Scheitern der erstarrten DDR. Vor allem der sich dabei herauskristallisierende Kontrast zwischen dem Wunschdenken der Führungselite und der Wirklichkeit lassen den Atem stocken.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

