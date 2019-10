Osnabrück. Bedrohliche Stimmung, kaltes Licht. Ein Feiertag bietet das ZDF mit "Der Anfang von etwas" mit Ina Weisse in der Hauptrolle eine sehenswerte Verfilmung einer Erzählung von Siegfried Lenz.

Zwei Jahre hat das ZDF ausgesetzt, jetzt kommt die vierte Siegfried-Lenz-Verfilmung ins Fernsehen. Wieder spielt sie am Wasser – wenn auch mehr an der Elbe als am Meer. Und wieder ist sie sehr sehenswert. Doch während die letzte Folge „Schweigeminute“ eine Liebesgeschichte war, kommt „Der Anfang von etwas“ eher als Krimi daher.

Der Schiffsingenieur Harry Hoppe (Jürgen Maurer) wird seit genau einem Jahr vermisst – seit dem Tag, als sein Containerschiff in einem Nordseesturm kenterte; längst ist er für tot erklärt. Doch dann sieht seine Frau Anne (Ina Weisse) ihn zufällig wieder. Glaubt sie jedenfalls. Sonst glaubt ihr keiner. Nicht ihre Mutter (Gaby Dohm), nicht Kommissarin Inga Petersen (Franziska Hartmann), die einen vermeintlichen Einbruch untersucht.

Wenn der Film ein Krimi ist, dann keiner von der dramatischen Sorte. Eher von der nachdenklichen, stillen Art, in der sich Traum und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Angst und Hoffnung vermengen. Was ist real, was ist Einbildung? Die winterliche Dunkelheit und die leicht psychodelische Musik unterstützen das Gefühl der latenten Bedrohung.

Und die Bedrohung, so zeigt sich nach und nach, könnte durchaus von Harry ausgehen. Jähzornig war er, eifersüchtig, unberechenbar – und durchaus schlagkräftig. Gut, dass er weg ist?

Fünf von sechs Sternen

Der Anfang von etwas. Nach der gleichnamigen Erzählung von Siegfried Lenz. Am Donnerstag, 3. Oktober 2019, um 20:15 Uhr im ZDF