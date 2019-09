Berlin. Mehr Folgen, mehr Kandidaten und ein Extra-Talk: "Bachelor in Paradise" startet im Oktober im XXL-Format.

Für die zweite Staffel hat RTL seinen Kuppel-Ableger "Bachelor in Paradise" ausgebaut. Mit dem Start am 15. Oktober wird alles ein bisschen größer als bei der Premiere. Statt sechs Folgen hat RTL diesmal neun produziert. Statt 24 Kandidaten sind 33 Veteranen aus "Bachelor" und "Bachelorette" im Rennen. Und Paul Janke, den Ur-Bachelor, gibt es in der Rolle des Barkeepers noch obendrauf. Zusätzlich zu den regulären Folgen bekommt Frauke Ludowig außerdem ein wöchentliches Gesprächsformat, in dem sie das Geschehen mit investigativen Kandidaten-Interviews nachbereitet. "Bachelor in Paradise – der Talk" läuft nach jeder regulären Folge. Und nach dem Talk wiederum wird die Kuppel-Folge gleich noch mal wiederholt. Und wer selbst die verpasst, kriegt zwei Tage später eine dritte Chance: Zumindest die Auftaktepisode wird am Donnerstag um 22.05 Uhr ein weiteres Mal wiederholt – direkt nach einer Doppelfolge "Alarm für Cobra 11". Ungewöhnlich: Mit dem Erstausstrahlungstag am Dienstag weicht RTL vom angestammten Sendeplatz am Mittwochabend ab.

Bachelor in Paradise 2019: Wer flirtet mit?

Dies ist das vollständige Lineup der kommenden Datingshow:



Personal Trainer aus Gammelby („Der Bachelor 2018/19“)

Cara Suckert, 26

Unternehmerin aus Ludwigshafen („Der Bachelor 2017“)

Isabell Bernsee, 29



Immobilienkauffrau aus Burg („Der Bachelor 2019“)

Oggy Baam, 27

Sporttherapeut und Kampfkunstlehrer aus Wesel („Die Bachelorette 2019“)

Aurelio Savina, 41



Moderator, Sänger, Schauspieler & Model aus Gevelsberg („Die Bachelorette 2014“)

Julia Prokopy, 24

Flugbegleiterin aus Dormitz („Der Bachelor 2017“)

Kimberley Schulz, 26



Redakteurin aus Hamburg („Der Bachelor 2019“)



Marco Cerullo, 30

Seriendarsteller aus Koblenz („Die Bachelorette 2017“)

Michael Bauer, 28

Model aus Asbach Bäumenheim („Die Bachelorette 2017“)

Sarah Gehring, 32



Eventmanagerin aus München („Der Bachelor 2013“)

Cornelis Steiner, 31

Bauleiter aus Garbsen („Die Bachelorette 2014“)

Christian Rauch, 36



Personal-Trainer aus Willen (CH) („Die Bachelorette 2014“)

Stefanie Gebhardt, 33



Unternehmerin aus Mettmann („Der Bachelor 2019“)

Daniel Chytra, 35



Gleitschirm- und Drohnenpilot aus Saalfelden/Salzburg, („Die Bachelorette 2019“)

Christina Grass, 31

Pharmareferentin aus Hannover („Der Bachelor 2019“)

Janine Christin Wallat, 24

Friseurin aus Norderstedt („Der Bachelor 2018“)

Janina Celine Jahn, 25

Influencerin aus Sylt („Der Bachelor 2018“)

Eddy Mock, 28

Tanz- und Fitnesstrainer aus Neustadt an der Weinstraße („Die Bachelorette 2018“)

Samantha Justus, 29

Beauty-Redakteurin aus Hamburg („Der Bachelor 2015“)

Amelie Sperlich, 24

Germanistikstudentin aus München („Der Bachelor 2018“)

Michael Böhm, 27

Marktleiter aus Bergheim („Die Bachelorette 2017“)

Andreas Ongemach, 27

Außendienstmitarbeiter aus Wermelskirchen („Die Bachelorette 2019“)

Sebastian Mansla, 30

Content Creator und Online Fitness Coach aus Köln („Die Bachelorette 2019“)

Jade Übach, 25



Flugbegleiterin aus Hürth („Der Bachelor 2019“)

Meike Emonts, 28



Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen aus Köln („Der Bachelor 2018“)

Ernestine Palmert, 27



Absolventin International Management aus Neuburg („Der Bachelor 2019“)

Michelle Schellhaas, 24

Schulbegleiterin aus Griesheim („Der Bachelor 2018“)

Carina Spack, 23

Tierarzthelferin aus Recklinghausen („Der Bachelor 2018“)

Natalie Stommel, 30

Mitarbeiterin in der digitalen Vermarktung aus Erkrath („Der Bachelor 2013“)





Filip Pavlovic, 25



Geschäftsführer im Familienunternehmen aus Hamburg („Die Bachelorette 2018“)

Sören Altmann, 34

DJ aus Hamburg („Die Bachelorette 2018“)

Rafi Rachek, 29

Fitnesstrainer und Model aus Frechen („Die Bachelorette 2018“)

Serkan Yavuz, 26

Student für Gebäudeklimatik aus Regensburg („Die Bachelorette 2019“)