Osnabrück. Dagmar Manzel und Axel Prahl brillieren in dieser Dramödie aus der Brandenburger Pampa.

Irgendwo in der Brandenburger Pampa, wo die „Feinbäckerei Priemke“ jetzt mit falschem Apostroph „Brigitta's Bräunungs Boutique“ heißt und in der die Chefin ihre beste Kundin ist, lebt Bäuerin Jutta (Dagmar Manzel) mit ihrer Preis-Kuh Gloria (die im echten Leben auf den Namen Lola hört). Alles läuft für die gestandene Frau in ihrem Leben geregelt ab, bis zwei Männer vieles auf den Kopf stellen. Der charmante Futtermittelvertreter Gerd (Max Hopp) macht Jutta Avancen und ihr Bruder Thomas (Axel Prahl), zu dem es jahrelang kaum Kontakt gab, taucht plötzlich auf und erhebt nach dem Tod des Vaters Ansprüche auf den Hof.



Diese von Ingo Rasper erdachte und inszenierte Dramödie hätte noch vor nicht allzu langer Zeit kaum den Weg auf den Primetime-Sendeplatz am Freitagabend gefunden. Lebensnah, unaufgeregt und ohne Schmonz erzählt der Film von seinen Figuren und ihren Befindlichkeiten, wobei Rasper Dialoge und Bilder findet, die zum Tempo und zur Atmosphäre der Geschichte passen. Die erzählt von einem Geschwisterstreit, von Träumen, Coming-Out, Dorfleben und Höfesterben. Getragen wird dies von einer überragenden Dagmar Manzel und einem nicht minder sehenswert agierenden Axel Prahl. Das Erste wagt am Freitagabend mittlerweile mehr. Gut so.

Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester

Freitag, 27. September 2019, 20:15 Uhr, Das Erste

Fünf von sechs Sternen