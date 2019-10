Osnabrück . Einen Themenabend widmet die ARD der Wende unter einem besonderen Fokus: Sie beleuchtet die Agententätigkeiten.

Sie sagt nichts. Sie guckt nur. Aber wie sie guckt, sagt eine Menge. Denn auch aus ihrem Blick versucht sie jedes Gefühl zu löschen. „Wir haben einige Texte gestrichen. Das wäre zu viel gewesen. Eine Agentin würde nicht so viel sagen“, erzählt Petra Schmidt Schaller. In dem Agententhriller „Wendezeit“ spielt die Schauspielerin die Hauptrolle der Saskia Starke, die für die CIA arbeitet, den amerikanischen Geheimdienst. Und sie ist für die „Hauptverwaltung Aufklärung“ (HVA) der DDR tätig.

Als Saskia lebt die Doppelagentin mit ihrem Mann Richard (Harald Schott) und ihren beiden Kindern Ende der 1980er Jahre in Berlin. Eigentlich heißt sie Tatjana Leschke und sie ist eine top-ausgebildete Agentin der Staatssicherheit, die gegen ihren Willen in den Westen geschickt wurde. Dafür musste sie ihre Familie in der DDR zurücklassen und mit einem Mann eine Ehe eingehen, den die Stasi für sie ausgesucht hat.

Ein ausgeklügeltes System hält ihren Alltag aufrecht. Doch jetzt droht es zu zerbrechen, weil die Mauer fällt und Saskia einige Leute auf die Schliche zu kommen drohen. Die CIA spürt, dass es in ihren Reihen einen Maulwurf gibt, und ermittelt. Durch Bemerkungen ihres Vorgesetzten Jeremy Redman (Ulrich Thomsen) wird ihr Mann misstrauisch. Und ihre Tochter zieht es der Liebe wegen oft heimlich nach Ost-Berlin. Saskia muss sich entscheiden, ob sie ihre Familie aufgibt – die sie trotz aller Konstruktion sehr liebt – oder ob sie sich davon stiehlt.

Kann sie sich vorstellen, so zu leben wie Saskia? „Ich würde es nicht wollen“, sagt Petra Schmidt-Schaller. Aber: „Die Geschichte hat gezeigt, dass man vieles durchstehen kann, wenn es ein Regime erfordert.“ Zur Vorbereitung auf die Rolle hat die 39-Jährige unter anderem das Buch „Kundschafterin des Friedens“ von Gabriele Gast gelesen. Gast war Doppelagentin und ebenso für die Staatssicherheit wie für den Bundesnachrichtendienst im Einsatz: „Sie schreibt, wie sie da reinrutscht. Und sie beschreibt, dass sie irgendwann unterschieden hat zwischen den Menschen und den Informationen, die sie weitergibt.“

Orientiert hat sich Petra Schmidt-Schaller auch an der Aussage eines ehemaligen RAF-Terroristen: „Man glaubt sich seine Lügen so sehr, dass sie Wahrheit werden. Man muss sich immer wieder überlegen, von welcher Wahrheit man kommt“, erinnert sie sich an ein Interview. Während des Drehs habe sie sich vorgestellt, in einem Käfig zu sein, dessen Drähte glühen, die sie auf keinen Fall berühren darf. Ein Leben in ewiger Wachsamkeit und innerer Kontrolle.

Die Rolle der Saskia spielt sie zerbrechlich und hart zugleich. Es ist ihr anzumerken, wie viel ihre Familie ihr bedeutet. Die Härte, die sie gegen ihre Liebsten vorbringt, ist dem Willen geschuldet, sie zu schützen. „Sie muss sich überlegen, wofür sie eigentlich kämpft“, erläutert Schmidt-Schaller das Innenleben einer Frau, die ein Substitut lebt, das nur in einem stabilen Äußeren funktioniert.

Zum Zeitpunkt der Wende war Petra Schmidt-Schaller neun Jahre alt. Den Abend des Mauerfalls hat sie im Bett verbracht. Sie war allein zuhause, während ihre Eltern – der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller und die Schauspielerin/Regisseurin Christine Krüger – einen Besuch im Westen gemacht haben. Lange habe sie ihren Eltern vorgeworfen, ihr eigenes Kind vergessen zu haben: „Später konnte ich das aber verstehen, als ich begriffen habe, wie groß das war, was da passiert ist.“

Die Rolle der Saskia Starke hat sie angenommen, weil sie die innere Zerrissenheit der Figur spannend fand. Durch solche Rollen habe sie immer wieder die Gelegenheit, sich mit der DDR und der Wende auseinanderzusetzen, erzählt Petra Schmidt-Schaller und betont: „Ich genieße die Freiheit, die wir hier haben. Das ist ein sehr hohes Gut. Meinungsfreiheit ist ein so wichtiges Grundrecht."

Und wie sieht sie die Entwicklungen in Bundesländern wie Sachsen und Brandenburg? Darauf zu antworten sei sehr komplex, sagt die Schauspielerin. Sie verstehe die Benachteiligungen, die gefühlt werden. „Warum zum Beispiel sind die Gehälter noch nicht angeglichen?“ Es sei eine große Herausforderung, die Stimmung und die Entwicklung aufzufangen. „Für beide Hälften.“ Darum müssen alle in den Austausch gehen.

Nach dem Film diskutiert Sandra Maischberger mit Gästen zum Thema. Beginn: 21.45 Uhr.

Wendezeit, 2. Oktober, 20.15 Uhr, ARD