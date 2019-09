Köln. Drei Jahre nach seiner nächtlichen Radio-Talksendung will Jürgen Domian wieder mit Menschen über ihre persönlichen Geschichten sprechen. Diesmal allerdings im Fernsehen.

In den letzten Jahren war Jürgen Domian mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Im November kehrt der Kult-Talker mit einer eigenen Sendung auf den Bildschirm zurück. Ganz überraschend kommt diese Ankündigung allerdings nicht. Schließlich hatte er bereits kurz nach seinem letzten Auftritt als Late-Night-Talker im Dezember 2016 erklärt, er könne sich gut vorstellen, demnächst etwas im Fernsehen zu machen. Schließlich war seine frühere Sendung ja eigentlich ein Call-in-Format fürs Radio und wurde nur parallel im Fernsehen übertragen. Akute Entzugserscheinungen, so Domian bei der Vorstellung seiner Sendung vergangene Woche in Köln, habe er zwar nicht verspürt, aber es sei schon so, dass ihm diese intensiven Gespräche mit Menschen zunehmend gefehlt hätten. Und im Prinzip wird er ab dem 8. November nichts anderes machen als in seiner früheren Sendung

Körperlich am Limit

„Es war ja nicht so“, erklärt der 61-Jährige, „dass mir das Radio-Format keinen Spaß mehr gemacht hätte. Ich war nach 21 Jahren Nachtschicht, bei der ich nie vor fünf Uhr morgens ins Bett gekommen bin, aber einfach körperlich am Limit und drauf und dran, meine Gesundheit zu ruinieren. Und ich wollte unbedingt wieder regelmäßig die Sonne aufgehen sehen.“ Wozu er nach drei Jahren Auszeit auch künftig Gelegenheit haben wird. Denn „Domian live“, so der Titel des neuen Formats, wird nur einmal wöchentlich freitags um 23 Uhr 30 im Anschluss an Bettinas Böttingers „Kölner Treff“ im WDR Fernsehen zu sehen sein. Die Gesprächsgäste werden wie damals im Radio Menschen sein, die mit Jürgen Domian nacheinander über von ihnen gewählte Themen sprechen möchten. Von ihren Sorgen und Erlebnissen berichten oder auch nur eine skurrile Anekdote zum Besten geben wollen. Thematisch sei er auch in seiner Fernsehsendung für alles offen, sagt Domian. In sofern alles wie gehabt.

Aber natürlich macht es einen großen Unterschied, ob jemand mit seiner intimen Geschichte anonym in einer Radio-Show anruft oder sie vor laufender Kamera erzählt. Bedenken, dass sich wegen dieser Hemmschwelle für seine neue Sendung kaum jemand melden könnte, hat der Talker allerdings nicht. „Ich bin mir sicher“, so Domian, „dass 85 Prozent der rund 22.000 Menschen, mit denen ich nachts telefoniert habe, auch den Weg ins Fernsehen nicht gescheut hätten. Ich habe vor Jahren mal eine öffentliche Tournee mit Atze Schröder und einem ähnlichen Konzept gemacht und da gab es auch keine Probleme, Gäste mit teils sehr bewegenden Geschichten auf die Bühne zu bekommen. Ich habe mir auch beim Radio eigentlich immer gewünscht, meine Gesprächspartner sehen zu können. Das kann ich nun.“ Aber in besonderen Fällen, räumt der gebürtige Gummersbacher ein, müsse er Gäste womöglich vor sich selbst schützen. Er habe in seiner Radiosendung beispielsweise mehrfach mit Pädophilen gesprochen, die ihre Neigung nicht ausgelebt hätten. Sowas gehe im Fernsehen natürlich nicht. Wer sich dazu offen bekenne, könne am Tag nach der Sendung nicht mehr vor die Tür gehen.

Keine Prominenten

Bei „Domian live“ gar nicht gern gesehen sind Prominente, die in anderen Talk Shows das Gros der Gäste ausmachen. Berufspolitiker oder Künstler, die einen neuen Film, ein Buch oder eine CD bewerben wollen, sollen bei „Domian live“ konsequent draußen bleiben. Wobei der Gastgeber spontan korrigiert: „Aber der bekannte Fußball-Profi, der sich in meiner Sendung als schwul outen will, darf natürlich gern kommen.“

Zwei weitere Elemente bleiben von der ehemaligen Radiosendung erhalten. Wie der Name schon sagt, ist der Talk live und auch diesmal erfährt Domian erst unmittelbar vor den Gesprächen, wer im ihm gleich gegenüber sitzen wird. Und die Gäste werden auch nicht von einer Agentur gecastet, sondern sie können sich ab sofort per Telefon (0800 220 8899) oder E-Mail (domian@wdr.de) beim WDR melden. Wer dann mit seiner Geschichte eingeladen wird, entscheidet eine Gruppe der Redaktion, von denen einige Mitglieder bereits für die Radiosendung gearbietet haben.

Neu ist hingegen, das „Domian live“ vor Studiopublikum stattfindet. Wobei das Ganze nicht in einem klassischen TV-Studio sondern in der Kantine des WDR stattfindet, wo der Verkehr auf der vierspurigen, auch nächstens belebten, Straße unmittelbar neben dem Funkhaus wird durch die großen Panoramafenster zum visuellen Bestandteil der Sendung wird. Dass der Sender zunächst nur vier Ausgaben seiner neuen Sendung vorgesehen hat, sieht Domian keineswegs als Indiz für mangelndes Vertauen. „Wir wagen damit“, erklärt er, „ein großes Experiment, auf das ich mich sehr freue, das aber auch viele Unwägbarkeiten mit sich bringt. Nach vier Wochen werden wir Bilanz ziehen und schauen, ob und wie es weitergeht.“