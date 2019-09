Osnabrück. Alkohol, Cannabis, LSD, Armut, Essstörung, Demenz – Jenke von Wilmsdorff ist bekannt für seine Selbstversuche. Anlässlich der Themenwoche Nachhaltigkeit der Mediengruppe RTL hat er sich jetzt ins Plastik gestürzt und unserer Redaktion im Gespräch von den Folgen berichtet.

Eigentlich hat er eine Schauspielausbildung gemacht, 15 Jahre lang Theater gespielt, irgendwann fehlte ihm der künstlerische Anspruch. Jenke von Wilmsdorff wurde Reporter für das RTL-Magazin „Extra“, bis es ihm nicht mehr reichte, nur danebenzustehen und zu beobachten: „Im Endeffekt treibt mich mein Interesse an Menschen, an Geschichten, an besonderen Geschichten an. Ich wollte näher ran und im Ansatz nachempfinden, was Menschen in den jeweiligen Situationen fühlen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

So schlüpfte er zunächst für die Rubrik „Jenke als …“ in verschiedene Berufe in der ganzen Welt, später wurde das „Jenke-Experiment“ ins Leben gerufen; ein Format, in dem er sich regelmäßig im Selbstversuch gesellschaftlich relevanter Themen annimmt. „Man darf – und das ist wirklich ganz wichtig – nicht vergessen, dass ich es nicht einfach krachen lassen möchte, sondern dass es immer einen aktuellen Aufhänger, ein wichtiges Motiv gab und geben muss“, so von Wilmsdorff, der für sein Format beispielsweise über mehrere Tage Cannabis konsumierte, weil in Deutschland vermehrt über die Legalisierung gesprochen wurde.

Recycling-Weltmeister?

So ist auch die Idee des Plastik-Experiments, das heute Abend auf RTL zu sehen sein wird, aktuell: „Als die Fridays for Future-Bewegung anfing, haben wir das erste Mal in der Redaktion darüber geredet und Statistiken gefunden. Es ging eigentlich darum, dass die Deutschen reichlich Müll exportieren und wir trotz alledem diese angeblich wunderbare Recyclingquote haben, die uns angeblich zum Recycling-Weltmeister macht. Diese Täuschung war für uns der Impuls, aufklären zu wollen. Das Ganze hat dann eine ganz andere Dynamik bekommen – Fridays for Future ging da gerade erst los. Das Timing ist zufälligerweise perfekt“, erklärt der Journalist.

Einerseits klärt die Folge über Müllentsorgung, Plastikverbrauch und Recycling auf, andererseits erfährt von Wilmsdorff am eigenen Körper, was ein erhöhter Plastikkonsum anrichten kann. Dazu habe er so viel Plastik wie möglich in sein Leben integriert: „Ich bin ins Experiment gegangen und habe mich vier Wochen lang fast ausschließlich von Sachen ernährt, die in Plastik verpackt sind, die in Plastik erhitzt werden. Ich habe Getränke aus Plastikflaschen getrunken, Klamotten aus Synthetik getragen und Kosmetika benutzt, die nachweislich Mikro- und Nanoplastik enthalten. Wir haben in regelmäßigen Abständen geguckt, was das mit meinen Werten macht“, so von Wilmsdorff.

Veränderungen im Blut

Man sei überrascht gewesen von den dramatischen Veränderungen, die in seinem Blut und Urin kontrolliert wurden. Außerdem habe er sich schnell anders gefühlt, in den ersten Tagen abends starke Kopfschmerzen bekommen, obwohl er sonst selten Kopfschmerzen habe. „Ich habe mich sehr träge und antriebslos gefühlt. Auch mein Hautbild hatte sich verändert“, berichtet von Wilmsdorff.

Mittlerweile befinde er sich im Prozess der Entgiftung und habe, wie immer, etwas aus seinem Experiment mitgenommen: Er habe die letzten Plastikgegenstände entfernt, die Inhaltsstoffe seiner kosmetischen Artikel mit einer speziellen App kontrolliert. Auch auf Kaffee aus Einwegbechern verzichte er nun weitestgehend. Was ist also von Wilmsdorffs Intention? „Ich möchte verändern, ich möchte die Welt ein bisschen besser machen und kann das machen, weil es mich persönlich interessiert“, erklärt er.

Vor der eigenen Tür

Mit einer Themenwoche zum Thema Nachhaltigkeit machte die Mediengruppe RTL auch vor der eigenen Tür nicht halt: Statt einzelner Mülleimer wurden zentrale Sammelstellen eingerichtet, um Plastiktüten einzusparen. Außerdem plane man, auf Mehrwegflaschen umzusteigen. Es gehe schliMaikeeßlich nicht um den erhobenen Zeigefinger, sondern darum, aufzuzeigen, was jeder tun kann – auch im eigenen Unternehmen.

Das Jenke-Experiment. Das Plastik in mir: Wie der Müll uns krank macht. RTL, Montag, 23. September 2019, 20.15 Uhr.