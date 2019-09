Osnabrück. Die neue Folge "Spielen im Tierreich - Lernen fürs Leben" aus der Reihe "Terra X" (Sonntag, 22. September 2019, 19:30 Uhr, ZDF) zeigt spielende Tierkinder. Es sind schöne Bilder mit geringem Erkenntniswert.

Spielen sei eine ernste Sache, heißt es am Schluss der „Terra X“-Folge. Spielen sei Lernen fürs Leben. Eine wenig neue Erkenntnis, mit der dieser Beitrag 45 Minuten Sendezeit füllt. Die für die englische BBC gedrehte Produktion wartet zwar mit sehenswerten Bildern von spielenden Tierkindern auf. Inhaltlich aber erfährt der Zuschauer wenig Neues. Denn dass das Spielen, diese scheinbar zweckfreie, sich stetig wiederholende, Zeit und Energie verbrauchende Tätigkeit, dazu dient, motorische und kognitive Fähigkeiten zu trainieren, ist ein alter Hut.



So erfreut man sich an tobenden Schimpansen und verspielten Papageien. Einiges lässt einen auch erstaunen, wie den mit einem Eimer spielenden Komodowaran. Oder die unterschiedlichen Vorlieben von jungen Bärenpavianenmännchen und -weibchen in Namibia. Erstere bevorzugen technisches Spielzeug, letztere Puppen. Dabei verweilt der Film immer nur kurz bei einer Tierart, zeigt deren Verhalten, liefert eine knappe Erklärung und springt zum nächsten Schauplatz. Abwechslung ist für den Zuschauer so garantiert, ein tieferer Erkenntniswert kaum. Das auch erwachsene Tiere spielen und dies Schutz vor Demenz bedeuten kann, ist davon eine Ausnahme. Ansonsten gilt: nichts Neues.

Terra X: Spielen im Tierreich – Lernen fürs Leben. Sonntag, 22. September 2019, 19:30 Uhr, ZDF

Wertung: Drei von sechs Sternen