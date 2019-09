Osnabrück. Vertauschte Rollenklischees zwischen Beruf und Familie – auch der zweite Teil der gewitzten Reihe „Väter allein zu Haus: Mark“ (Das Erste, Freitag, 20.15 Uhr) funktioniert nicht zuletzt dank des tollen Ensembles. Diesmal stehen David Rott und Felicitas Woll im Mittelpunkt des Geschehens.

Kindermund tut Wahrheit kund. „Aber Papas arbeiten doch nicht“, wirft die sechsjährige Anna ein, als sie erfährt, dass ihr Papa Mark (David Rott) nun wieder in seinen Beruf einsteigen möchte. Wenn auch nur halbtags. Schließlich steht für seine Göttergattin Judith (Felicitas Woll) als Ärztin in der Notaufnahme gerade eine mächtige Beförderung bevor. Natürlich geht bei Marks Versuch, nun wieder Beruf und Haushalt unter einen Hut zu bekommen, vieles schief. Und dann passiert da auch noch dieses Malheur mit Annas neuer Grundschullehrerin (Nadja Becker), für das es wirklich keine Entschuldigung gibt.

Auch der zweite Teil der auf vier Episoden angelegten Reihe „Väter allein zu Haus“ rüttelt wieder auf unterhaltsame Weise an eigentlich längst überwunden geglaubten Rollenbildern, die im realen Leben noch immer in weiten Teilen der Gesellschaft fest verwurzelt sind. Diesmal stellen Arne Nolting (Buch) und Jan Martin Scharf (Buch und Regie) auch noch das Thema Benachteiligung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz auf den Kopf, ohne dass es wirklich weh tut. Aber das gewitzte Spiel mit den vertauschten Rollenklischees funktioniert. Wann die Teile 3 und 4 der klasse besetzten Reihe ausgestrahlt werden, steht leider noch nicht fest.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Väter allein zu Haus: Mark“. Das Erste, Freitag, 20. September, 20.15 Uhr.